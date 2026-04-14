Ternana a rischio esclusione dal campionato: calciatori rimandati a casa e allenamento annullato

Marco Garetto (Immagine Radio Tele Galileo).

In casa Ternana il caos regna sovrano. Dopo il pareggio per 2-2 nell'ultimo turno di campionato nel derby umbro contro il Perugia, la società ha fatto sapere di essere entrata ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, anche nella serata di ieri aveva confermato tutto: "I Rizzo l'hanno messa in liquidazione". Disorientati squadra e tifosi con i calciatori che oggi erano totalmente spiazzati quando si sono presentati regolarmente per allenarsi.

Di fatto la seduta d'allenamento di questa mattina dopo la messa in liquidazione volontaria decisa nel pomeriggio di lunedì dalla proprietà, la famiglia Rizzo, è stata annullata. I giocatori della prima squadra si erano recati regolarmente allo stadio Liberati per l'allenamento in programma. Poi il rompete le righe inaspettato anche per alcuni giocatori, come il 24enne centrocampista Marco Garetto che all'uscita dal Liberati ha spiegato ai microfoni di Radio Tele Galileo: "Non c'è allenamento, non sappiamo nulla, aspettiamo aggiornamenti – spiega -. Non abbiamo notizie nemmeno dalla Federazione, ora è da capire, veramente una situazione troppa assurda, non so cosa dire".

Cosa succederà adesso? Il rischio che la Ternana possa essere esclusa dal campionato c'è. Nel girone B era già accaduto a inizio campionato con il Rimini escluso dal torneo. L'ex amministratore delegato del club Fabio Forti, dopo aver annunciato le sue dimissioni aveva spiegato: “Mi sono dimesso da amministratore delegato. La società è in liquidazione volontaria, non è fallita. I prossimi passi? Lo deciderà il liquidatore. La società ha deciso di non aumentare il capitale sociale, non effettuare i versamenti necessari per coprire le perdite e quindi procedere alla liquidazione della società”.

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Cosa succederà in testa alla classifica in caso di esclusione della Ternana

A decidere dunque sarà il tribunale di Terni che nominerà un curatore e stabilirà se ci sono o meno le condizioni per portare avanti l'attività sportiva fino al termine della stagione. In assenza di garanzie economiche di fatto la squadra potrebbe anche non ricevere l'autorizzazione a concludere il torneo con quattro giornate alla fine del campionato prima dei playoff.

Ma cosa accadrebbe in questo caso? Nel girone B, Arezzo e Ascoli sono appaiate in testa alla classifica con 74 punti. Nel caso in cui la Ternana venisse esclusa, verrebbero cancellati tutti i risultati relativi alle partite disputate dalla squadra umbra: l'Arezzo perderebbe solamente un punto e si ritroverebbe primo da solo a quota 73, invece l'Ascoli ne perderebbe addirittura 6 scendendo a 68 punti.