La partita più ricca del mondo può essere decisa da una spia: in Inghilterra impazza lo ‘Spygate’

Foto da Sky Sports News.

La partita più ricca del calcio mondiale rischia di essere decisa non solo sul campo, ma nelle aule di tribunale. La finale dei playoff per la promozione in Premier League, che vale oltre 130 milioni di euro, è finita al centro di uno scandalo legato a un presunto caso di spionaggio sportivo.

Tutto nasce da quanto accaduto durante la semifinale tra Southampton e Middlesbrough. Un uomo identificato come William Salt sarebbe stato sorpreso nei pressi del centro sportivo del Boro mentre filmava di nascosto una seduta di allenamento con il cellulare. Secondo il club, si trattava di un collaboratore del Southampton incaricato di raccogliere informazioni sugli avversari.

I giocatori del Southampton.

Il caso ha avuto un impatto enorme in Inghilterra perché potrebbe portare a una decisione clamorosa: il Middlesbrough chiede infatti l’esclusione del Southampton dai playoff e il proprio reintegro nella finale di Wembley contro l’Hull City. La vicenda è ora nelle mani di una commissione indipendente, chiamata a stabilire se infliggere soltanto una multa oppure una sanzione sportiva più pesante.

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In Inghilterra impazza lo ‘Spygate': i playoff di Championship finiscono in tribunale

Dopo il precedente del 2019 che coinvolse Marcelo Bielsa ai tempi del Leeds United, la English Football League aveva introdotto regole più severe contro lo spionaggio degli allenamenti nelle 72 ore precedenti alle partite. Ed è proprio questa norma che il Southampton sarebbe accusato di aver violato.

L’allenatore del Middlesbrough, Kim Hellberg.

La situazione sta creando caos anche dal punto di vista organizzativo. I tifosi del Southampton stanno acquistando i biglietti per Wembley senza sapere se la squadra potrà realmente disputare la finale del 23 maggio, mentre il Middlesbrough ha sospeso le vacanze dei giocatori in attesa del verdetto. ‘udienza è stata richiesta con procedura accelerata per consentire lo svolgimento regolare della finale, mentre il Southampton ha chiesto più tempo per una revisione interna. Tutte le parti coinvolte avranno diritto di appello, ma la decisione finale sarà vincolante secondo il regolamento EFL.

L’allenatore del Middlesbrough, Kim Hellberg, ha definito la vicenda “una vergogna”, sostenendo che una semplice sanzione economica non sarebbe sufficiente considerando il valore economico della promozione in Premier League. Il responso definitivo è atteso nei prossimi giorni e potrebbe persino portare al rinvio della finale.