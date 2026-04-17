Serie A, anticipi e posticipi 35ª giornata: la data di Inter-Parma, che può essere la partita scudetto

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 35ª giornata di Serie A. Como-Napoli in campo il 2 maggio. Inter-Parma sarà il posticipo e potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 35ª giornata di Serie A, che si svilupperà su quattro giorni. L'Inter giocherà domenica 3 maggio, lo farà a San Siro contro il Parma. La partita che prenderà il via alle ore 20:45 potrebbe essere, in linea teorica, quella decisiva per il matematico scudetto.

Il Napoli di sabato, Milan e Juve di domenica

Si partirà di venerdì con Pisa-Lecce. Una sfida, invece, che potrebbe in teoria ratificare la matematica retrocessione dei nerazzurri. Sabato di lusso con Como-Napoli, partita d'alta classifica e con in palio punti pesanti per la zona Champions. Ma non sarà ovviamente l'unica sfida del 2 maggio. Domenica 3 maggio sarà la volta di Milan e Juventus e poi di Inter-Parma. Partita che potrebbe passare alla storia.

Inter-Parma potrebbe essere decisiva per lo Scudetto

Perché dopo quell'incontro ne mancheranno solo tre, quindi ci saranno ancora nove punti da assegnare. In questo momento l'Inter ha 9 lunghezze di vantaggio sul Napoli e 12 sul Milan. Dovesse incrementare, anche solo di un punto, il vantaggio sui partenopei potrebbe chiudere i giochi.

Il lunedì sarà delle romane. Prima Cremonese-Lazio e poi Roma-Fiorentina. Due sfide insidiose per Sarri e Gasperini.

Il calendario con date e orari della 35ª giornata di Serie A

Venerdì 1 maggio, ore 20.45: Pisa-Lecce

Sabato 2 maggio, ore 15.00: Udinese-Torino

Sabato 2 maggio, ore 18.00: Como-Napoli

Sabato 2 maggio, ore 20.45: Atalanta-Genoa

Domenica 3 maggio, ore 12.30: Bologna-Cagliari

Domenica 3 maggio, ore 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 3 maggio, ore 18.00: Juventus-Verona

Domenica 3 maggio, ore 20.45: Inter-Parma

Lunedì 4 maggio, ore 18.30: Cremonese-Lazio

Lunedì 4 maggio, ore 20:45: Roma-Fiorentina