Parma-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La partita della 36ª giornata di Serie A tra il Parma e la Roma si potrà seguire in diretta TV si su Sky che su DAZN. L'incontro sarà visibile per gli abbonati di Sky sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport) e in streaming con Sky Go. Visibile in streaming anche su NOW e DAZN, che trasmette ogni singolo incontro del campionato di calcio.