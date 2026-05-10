Parma-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Parma-Roma per la 36ª giornata di Serie A. Parma con Pellegrino centravanti, la Roma conferma ovviamente Malen e va a caccia di punti Champions. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
I precedenti tra Parma e Roma
Sono
Come arriva la Roma
La Roma ha ritrovato la forma dei giorni migliori, ha una serie aperta di quattro partite, con tre vittorie e un pareggio, e insegue ancora il quarto posto, che varrebbe il grande ritorno in Champions League. Gasperini ci crede.
Dove vedere Parma-Roma di Serie A in TV e streaming
La partita della 36ª giornata di Serie A tra il Parma e la Roma si potrà seguire in diretta TV si su Sky che su DAZN. L'incontro sarà visibile per gli abbonati di Sky sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport) e in streaming con Sky Go. Visibile in streaming anche su NOW e DAZN, che trasmette ogni singolo incontro del campionato di calcio.
Come arriva il Parma alla partita di oggi
Il Parma ha ottenuto la salvezza già da qualche settimana. Il club del presidente Krause giocherà anche nella prossima stagione in Serie A. L'ultimo incontro lo ha perso a San Siro, contro l'Inter (2-0) che ha poi festeggiato lo scudetto. In queste ultime partite si dovrà decidere il destino di Cuesta, allenatore spagnolo che nonostante la salvezza potrebbe andare via.