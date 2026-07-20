Conor McGregor cade nella trappola del ‘viaggiatore del tempo’: gioca 100mila dollari sul 3-2 dell’Argentina

Alla vigilia della finale dei Mondiali, Conor McGregor si è fatto allettare da un post – diventato virale e bollato come opera di un ‘viaggiatore del tempo’ – che cinque anni fa anticipava non solo che Spagna e Argentina si sarebbero affrontate nell’atto conclusivo della Coppa del Mondo 2026, ma anche che Messi e compagni avrebbero vinto 3-2. Il lottatore di MMA ci ha messo sopra ben 100mila dollari, non è andata benissimo…

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Spesso su X riemergono post dal passato, risalenti anche a tanti anni prima, che lasciano a bocca aperta perché contengono previsioni sportive che poi si sono avverate. A quel punto, i post in questione diventano rapidamente virali e vengono bollati come opera di ‘viaggiatori del tempo', che sono andati avanti nella linea temporale e hanno assistito a eventi del futuro, riportandoli poi nei loro messaggi una volta tornati indietro nel passato.

Il post del ‘viaggiatore del tempo' nel 2021: "L'Argentina batterà la Spagna 3-2 nella finale dei Mondiali 2026"

Ovviamente sono tutte amenità, per non dire grosse sciocchezze. E tuttavia il post diffusosi in maniera mostruosa prima della finale dei Mondiali di calcio 2026 aveva qualcosa in più: oltre alla previsione azzeccata – fatta nel luglio del 2021 – che Spagna e Argentina avrebbero giocato la finale di questa edizione della Coppa, c'era anche un'altra previsione ancora da verificarsi: il risultato finale del match, 3-2 per l'Albiceleste. Il che ha fatto sì che tantissime persone si giocassero la scommessa sul punteggio preciso, dato a quota altissima.

Conor McGregor ci crede e scommette 100mila dollari sul risultato esatto di 3-2: la quota è altissima

Tra coloro che si sono fatti allettare dalla ‘trappola' e hanno puntato dei soldi sul 3-2 dell'Argentina, c'è anche Conor McGregor: il leggendario lottatore di MMA – fresco di infortunio al suo ritorno a combattere nella UFC, la rottura del crociato nella sconfitta con Holloway – ha puntato ben 100mila dollari (poco meno di 900mila euro) sul risultato esatto a favore di Messi e compagni, postando lo screen della giocata a quota 36 (avrebbe dunque vinto 3 milioni e 600mila dollari) e facendo esplicito riferimento al post del ‘viaggiatore del tempo'.

"La mia scommessa per la finale della Coppa del Mondo! L'Argentina vincerà 3-2 – ha scritto su X McGregor – Cinque anni fa un tizio su internet l'ha detto e questo è tutto ciò che mi serviva di sentire! Vado con lui! Dai, portala a casa piccola!".

Poco dopo peraltro l'irlandese ha scritto un altro messaggio in risposta al post dell'utente che aveva fatto la previsione e l'aveva rilanciata nelle ore di vigilia della finale ("oggi è il giorno", aveva scritto). McGregor gli ha chiesto se il 3-2 dovesse essere conseguito nei 90 minuti: evidentemente Conor non era abituato a scommettere sul calcio e qualche dubbio gli era venuto che cinque gol fossero un po' troppi…

La previsione si è dimostrata una sciocchezza, partita molto bloccata: a Drake è andata peggio…

Fatto sta che la finale tra Spagna e Argentina ha rispecchiato invece le previsioni – quelle tecniche, non oniriche – che vedevano un match bloccato con difese sugli scudi, finendo 0-0 nei tempi regolamentari, prima che Ferran Torres segnasse nei supplementari il gol della vittoria iberica.

Se insomma qualche euro si poteva ‘buttare' per divertirsi davanti alla TV, prendere la scia di un post assolutamente destituito di qualsiasi peso specifico – se non la sua viralità – era il modo migliore per perdere tanti soldi.

Se peraltro McGregor ci ha rimesso ‘solo' 100mila dollari, è andata decisamente peggio a Drake: il rapper già noto per le sue folli scommesse dagli importi altissimi, aveva giocato addirittura un milione e mezzo di dollari sulla vittoria dell'Argentina nei 90 minuti. Denaro finito in cenere, come altre volte nel suo passato di puntatore ‘maledetto'.

Come si spiegano i post dei ‘viaggiatori del tempo'

Ovviamente non c'è nessun viaggio di andata e ritorno tra passato e futuro, né (ipotesi alternativa risibile) alcun potere di chiaroveggenza: dietro le predizioni sui risultati sportivi dei presunti ‘viaggiatori del tempo' si nasconde quasi sempre un semplice e collaudato trucco di manipolazione digitale, noto come tecnica dei post privati.

Gli autori creano centinaia di versione diverse di un post, con ogni possibile combinazione di risultati, tenendo l'account o i contenuti nascosti. Una volta che il match o il torneo si conclude e uno degli esiti si avvera, cancellano tutte le altre previsioni sbagliate e rendono pubblico solo il post con l'esito esatto, creando nei lettori l'illusione di un'unica, profetica e inquietante intuizione risalente a mesi se non anni prima. Questa tecnica è nota da anni e viene usata proprio per previsioni sportive, politiche ed eventi mediatici.