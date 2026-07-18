La folle scommessa di Drake sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: la Spagna spera nella “maledizione”

Drake punta milioni sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali e così i tifosi della Spagna sperano: si aggrappano alla “maledizione” del rapper sulle scommesse sportive.

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L'Argentina vince i Mondiali battendo la Spagna in finale. È questo ciò che si augura Drake. Il popolare rapper, cantautore e produttore discografico canadese ha infatti deciso di puntare una cifra considerevole pari a 1,5 milioni di dollari sull'Argentina come la nazionale che riuscirà a trionfare ai Mondiali 2026. Oltre alla somma di denaro enorme che però ormai non rappresenta più una sorpresa per Drake, il problema vero del rapper è quello di essersi guadagnato la fama di "portafortuna al contrario" dopo aver sbagliato pronostici in diversi altri grandi eventi sportivi.

Sarà che la "maledizione di Drake" colpirà di nuovo? L'argentina si augura di no, al pari dello stesso Drake che chiaramente sogna di mettersi in tasca un enorme vincita milionaria pari a 5.175.000.00 milioni di dollari. "Come si dice? Sarà per la prossima volta… non serve aggiungere altro". Questo ciò che ha scritto Drake sul suo account mostrando a tutti la sua giocata folle. E così qualcuno scherza: "Grazie a Dio l'Argentina potrebbe perdere davvero a causa di questo". Gli spagnoli si appellano alla sua "maledizione". Da capire però – nonostante si tratti di ben 1,5 milioni di dollari scommessi – se questa sia una sorta di provocazione di Drake nei confronti dell'Argentina.

Drake e la nazionale argentina si sono scambiati frecciatine nel 2024, quando il rapper scommise (e perse) 300.000 dollari, convinto che il Canada avrebbe eliminato l'Argentina nelle semifinali della Copa America di quell'anno. Una vittoria per i canadesi avrebbe fruttato a Drake non meno di 2,88 milioni di dollari. Sul campo, tuttavia, i sudamericani vinsero 2-0, con gol di Julian Alvarez e Lionel Messi. In risposta all'eliminazione del Canada, il profilo della nazionale argentina pubblicò un'immagine con una frecciatina a Drake: i giocatori si abbracciano e la frase "Not like us", che è il titolo di una delle canzoni principali del rapper Kendrick Lamar, con il quale il canadese ha una faida da anni.

E così ora Drake incute timore dunque ai tifosi dell'Argentina che nonostante siano lusingati dal fatto che il rapper abbia puntato così tanti soldi sulla nazionale di Scaloni, dall'altro temono proprio questa maledizione. Drake scommette spesso su diversi sport, non solo il calcio. Anche in occasione della finale degli US Open del 2025 puntò tantissimo su Sinner facendo preoccupare i tifosi del numero uno al mondo proprio per via della sua fama non proprio fortunata.

Nel 2022, ad esempio, un problema al motore aveva costretto al ritiro Charles Leclerc mentre era in testa al GP di Spagna di Formula 1. A Drake questo intoppo costò 220mila euro confermando già la sua “maledizione” con le scommesse sugli eventi sportivi. La lista delle scommesse di Drake terminate con la vittoria dell'avversario è lunga e anche in questo caso i timori dell'Argentina sono tanti mentre la Spagna sorride sperando che la sua puntata possa andare ancora una volta al contrario.