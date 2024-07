video suggerito

Drake deriso dall’Argentina con un messaggio criptico: il rapper aveva scommesso tutto sul Canada Drake ha perso una scommessa folle dopo aver puntato ben 300.000 dollari sulla vittoria del Canada contro l’Argentina in Copa America. La Seleccion ne ha approfittato per sfotterlo con un messaggio criptico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Argentina batte il Canada 2-0 in Copa America centrando la finale e allo stesso tempo inguaia Drake. Il rapper canadese è infatti un grande scommettitore e mai come in questa occasione non poteva esimersi dal puntare una discreta somma proprio sulla sua Nazionale. Ben 300.000 dollari sulla vittoria del Canada contro la Seleccion che invece è riuscita a centrare il successo grazie ai gol di Julian Alvarez e Lionel Messi. Drake aveva pubblicato un'immagine su Instagram che mostrava come la sua scommessa potesse fruttargli una vincita di 2,88 milioni di dollari.

Il post dell'Argentina su Instagram.

E invece è andato tutto in fumo scatenando lo sfottò social da parte dell'Argentina. La Seleccion ha giustamente festeggiato come si deve questo successo ma in uno dei post pubblicati su Instagram ne è comparso uno dedicato proprio a Drake. L'Argentina ha infatti usato una foto con la canzone del suo rivale rap Kendric Lamar per mandargli un messaggio accompagnato dalla didascalia: "Not like us". Si tratta del titolo di una traccia lanciata da Lamar a maggio, in cui criticava l'artista canadese trasmessa quasi mezzo miliardo di volte su Spotify.

Il video musicale ha totalizzato oltre 115 milioni di visualizzazioni su YouTube dopo che entrambi i rapper hanno pubblicato diverse tracce singole in cui si prendevano di mira a vicenda. L'Argentina ha dunque voluto un po' giocare su questa sua ennesima scommessa persa tentando di sfottere Drake che sicuramente sarà stato al gol gioco. La Seleccion ora punta ad aggiudicarsi il 16° titolo della Coppa America, un record, e domenica incontrerà in finale una tra l'Uruguay o la Colombia del sorprendente James Rodriguez.

L'ultima folle scommessa persa da Drake per un evento sportivo

A questo punto sarà da capire se Drake vorrà provare a recuperare i soldi persi puntando sull'altra semifinale o terminerà qui le sue puntate sulla Copa America. Il rapper prima di questa scommessa si era già reso protagonista di recente di un'altra puntata folle (resa pubblica): 400mila dollari puntati a marzo 2023 su Jake Paul contro Tommy Fury, in un incontro di boxe vinto ai punti da quest'ultimo. Notoriamente Drake è un grande scommettitore di eventi sportivi e non sempre, nella maggior parte dei casi, finisce con una vincita…