Carlos Augusto paga la scommessa a Correa dopo Argentina-Brasile: avevano fatto un patto

A cura di Ada Cotugno

Joaquin Correa sorride mentre riscuote i soldi della scommessa che aveva fatto con Carlos Augusto prima della grande partita fra Argentina e Brasile. I due giocatori dell'Inter sono rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta per le nazionali per continuare il lavoro sotto la guida di Simone Inzaghi, ma anche da lontano hanno seguito le sorti delle loro nazionali che sono state impegnate nella partita di qualificazione ai prossimi Mondiali: l'Albiceleste ha strappato il pass, mentre i brasiliani hanno subito una dura sconfitta che renderà più lungo il loro cammino verso la competizione che si giocherà nel 2026.

La nazionale di Scaloni ha strapazzato gli avversari e per questo Correa il giorno dopo al centro di allenamento si è presentato puntuale per ricevere ciò che gli spettava. L'argentino aveva fatto una scommessa con Carlos Augusto e l'esterno nerazzurro ha dovuto pagare il suo debito dopo la sconfitta della nazionale alla quale appartiene: in palio c'erano 50 euro, almeno stando a ciò che si vede dal video postato dall'attaccante sui suoi profili social.

La scommessa fra Correa e Carlos Augusto

È facile immaginare come i due abbiano vissuto Argentina-Brasile, una delle partite più sentite di tutto il Sudamerica fra i due giganti del calcio. Gli argentini hanno vinto 4-1 al termine di una partita fantastica e hanno potuto festeggiare l'accesso ai Mondiali per poter difendere il titolo conquistato da Leo Messi e compagni in Qatar nel 2022. La rivalità è altissima e per questo Correa ha sfidato il suo compagno di squadra con una scommessa tra amici: in palio c'erano dei soldi che il perdente avrebbe dovuto dare al vincitore il giorno dopo, con l'appuntamento come sempre fissato al centro sportivo.

E puntualissimo l'attaccante ha riscosso il suo premio, riprendendo tutto con il cellulare per postarlo sui social. L'argentino aveva un grande sorriso mentre Carlos Augusto gli si è avvicinato alle spalle allungandogli i soldi pattuiti con un'espressione piuttosto eloquente, mentre davanti a lui il compagno di squadra se la rideva divertito per la vittoria dell'Argentina e anche per la riuscita della sua scommessa.