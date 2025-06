video suggerito

Mastantuono accusato di essere un traditore in Argentina per il gesto con Lautaro dopo Inter-River Triste epilogo per Franco Mastantuono con il River Plate: la sconfitta con l'Inter è stata di fatto la sua ultima gara coi Millonarios, oramai promesso al Real Madrid. Prestazione insufficiente e soprattutto feroci polemiche per il suo gesto dopo il 90′ con Lautaro Martinez, connazionale e compagno di squadra nell'Argentina.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter si è qualificata con merito agli ottavi di finale del Mondiale per Club, battendo il River Plate che è stato mestamente eliminato a favore dei messicani del Monterrey. In Argentina è scoppiata la polemica sulla squadra di Gallardo per la cocente e prematura uscita dal torneo ma soprattutto nei confronti di un giocatore in particolare, Franco Mastantuono il fenomeno diciasettenne nazionale argentino che ha disputato così, la sua ultima gara con la maglia del River, avendo già firmato per il Real Madrid. Il ragazzo è uscito in lacrime dal campo ma altre immagini che lo ritraggono abbracciato a fine gara a Lautaro Martinez tenendone in pugno la maglietta hanno suscitato ulteriore clamore, con molti tifosi che lo hanno apertamente accusato di "tradimento" finale.

Il "flop" di Mastantuono contro l'Inter e la rabbia dei tifosi

Una partita che Mastantuono ha "sentito" tantissimo e che ha vissuto con un peso e una responsabilità che lo hanno "schiacciato" in una partita che è stata decisiva per le sorti del River al Mondiale ma anche per il personale percorso con il club del diciassettenne di Azul. In America stavano arrivando i titoli di coda della sua avventura coi Millonarios, oramai promesso sposo al rientro del neo Real Madrid di Xabi Alonso e l'intenzione di Mastantuono era di brillare un'ultima volta, trascinando il proprio club più avanti possibile nel torneo per lasciare un ultimo indelebile ricordo ai propri tifosi. Che, invece, al 90′ lo hanno preso di mira pesantemente per alcuni filmati andati in diretta TV e poi ripostati sui social.

Mastantuono "traditore": l'epilogo amarissimo dopo la sua ultima partita con il River Plate

A nulla sono valse le lacrime che Mastantuono ha versato alla fine della gara in cui il River è stato clamorosamente eliminato: dopo il fischio finale si vede chiaramente il talentuoso argentino crollare, sommerso dalle emozioni e dalla delusione, portandosi le mani al volto, in lacrime per quella che è stata la sua ultima partita coi Millonarios conclusasi nel peggiore dei modi. Perché altre immagini lo hanno "inchiodato" e portato alla gogna nel momento in cui è stato inquadrato, braccia al collo a Lautaro Martinez, stringendo in pugno la "camiseta" nerazzurra del Toro, connazionale e compagno nella Seleciòn: "pensa più alla maglietta di Lautaro che all'eliminazione del River" uno dei centinaia di commenti critici nei confronti di Mastantuono. Finito in tendenza come "traditore", epiteto marchiatogli a fuoco dai suoi oramai ex tifosi.

Mastantuono lascia il River, verrà ufficializzato dal Real il 14 agosto, giorno del suo 18° compleanno

Un epilogo triste e sconsolante, dopo un'avventura fatta di sorrisi prodezze e tanta passione. Franco Mastantuono nel River ha vinto una Supercoppa argentina da giovanissimo, nel 2023, e col River è riuscito a farsi apprezzare e conoscere al mondo. Raggiungendo la nazionale maggiore prima, il nuovo Real Madrid del post Ancelotti poi. Dove dal prossimo 14 agosto, giorno del suo 18° compleanno, verrà ufficializzato dalla Casa Blanca, con cui ha firmato un contratto di sei stagioni