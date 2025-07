Quanti follower ha guadagnato Jannik Sinner dopo Wimbledon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo sappiamo. Ora non è il suo problema principale. Il 13 luglio Jannik Sinner, 23 anni, è diventato il primo tennista italiano nella storia a vincere il torneo maschile di Wimbledon. Non il primo in finale, onore raggiunto da Matteo Berrettini nel 2019, poi fermato da Novak Đoković. Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, 22 anni, è stato premiato da Kate Middleton, ha fatto segnare a TV8 il 29,7% di share. E in tutto questo è riuscito a portarsi a casa anche un buon numero di follower.

Jannik Sinner ora ha 4,2 milioni di follower su Instagram, il suo canale principale. Nessun account TikTok ufficiale avvistato. Facebook è silente da gennaio. Su X mantiene una presenza pubblicando qualche aggiornamento. Di questi 4,2 milioni oltre 600.000 sono arrivati proprio dal torneo di Wimbledon.

Secondo i dati analizzati sul portale Not Just Analytics, il 29 giugno Jannik Sinner aveva 3.778.573 follower. Da quando è cominciato il torneo ha guadagnato follower in maniera costante fino ad arrivare all’impennata degli ultimi giorni, dove è passato da 3.911.014 follower a 4.258.435 follower nel giro di due giorni.

I dati di Instagram nel tennis

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, è al primo posto della classifica ATP a rompere anche altri record nella storia del tennis italiano. Non è strano quindi che abbia superato i quattro milioni di follower. Al momento però non è l’atleta con la community social più ampia nel tennis, almeno guardando le prime dieci posizioni del ranking maschile.

Carlos Alcaraz, al secondo posto della classifica ATP, ha 7,3 milioni di follower. Novak Đoković, 38 anni, campione di un’altra generazione arriva a 16 milioni di follower. Tutti ancora lontani da Rafael Nadal, 39 anni. Il campione spagnolo, ormai ritirato dal tennis professionistico, su Instagram è arrivato a 21,5 milioni di follower.