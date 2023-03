Drake perde 400mila euro puntando su Jake Paul: svelato il suo bilancio nelle scommesse in 12 mesi Il rapper canadese Drake è un giocatore senza freni e si è costruito la fama di perdente, al punto che si parla di ‘maledizione’ che si abbatterebbe su squadre e atleti su cui punta. Anche l’ultima scommessa su Jake Paul è andata persa. Ma qual è il suo bilancio complessivo negli ultimi 12 mesi? Qualcuno si è preso la briga di calcolarlo…

A cura di Paolo Fiorenza

Drake si è costruito, suo malgrado, una fama di solito perdente nelle scommesse sportive: è la famosa ‘Drake curse', ovvero la maledizione che si abbatterebbe su squadre e atleti sui quali il rapper canadese ha messo i suoi soldi. Puntate altissime, che a volte superano il milione, e che fanno non solo capire la quantità di denaro di cui dispone il 36enne di Toronto, ma che fanno anche porre un domandone: come fa Drake a giocare sempre e così forte, se perde sistematicamente? Prima o poi non finirà sotto un ponte o in mano agli strozzini locali?

Perché è chiaro che si tratta di un giocatore compulsivo elevato all'ennesima potenza e lui stesso non fa nulla per nasconderlo, documentando – rigorosamente prima degli eventi – le roboanti scommesse che piazza. Ed allora qualcuno si è preso la briga, proprio tenendo conto delle giocate postate sui social, di fare i conti in tasca al rapper e stilarne il bilancio come scommettitore negli ultimi 12 mesi, arrivando ad un risultato sorprendente.

Drake ogni tanto giochicchia la bollettina…

L'ultima giocata di Drake ha fatto come al solito notizia per aver buttato alle ortiche centinaia di migliaia di dollari nella spazzatura: più precisamente, 400mila dollari puntati nello scorso fine settimana su Jake Paul contro Tommy Fury, in un incontro di boxe vinto ai punti da quest'ultimo. Poco tempo fa aveva invece piazzato una cifra altrettanto mostruosa sul Super Bowl, in quel caso vincendo.

Ma com'è andata nell'arco dell'ultimo anno? Ecco l'elenco delle scommesse di Drake di cui lui stesso ha dato notizia:

Super Bowl 2022:

Odell Beckham Jr touchdown in qualsiasi momento

Odell Beckham oltre 62,5 yard in ricezione

Los Angeles Rams che vincono

Puntata di 1,04 milioni di sterline complessive, vinti 1,2 milioni

UFC 272:

Vittoria di Jorge Masvidal

Puntata di 228mila sterline, persa

Torneo NCAA 2022:

Duke che batte UNC

Puntata di 66mila sterline, persa

Multipla di tre squadre:

Brooklyn Nets, Toronto Blue Jays, Dallas Mavericks

Puntata di 335mila sterline, persa

Multipla di tre squadre:

Dallas Mavericks, Calgary Flames e New York Rangers

Puntata di 256mila sterline, vinti 1,9 milioni

Gran Premio di Spagna di F1:

Vittoria di Charles Leclerc

Puntata di 190mila sterline, persa

NBA 2022:

I Golden State Warriors che vincono la Western Conference

Puntata di 132mila sterline, vinte 664mila

Draft NFL 2022:

Drake London prima scelta nei wide receiver

Puntata di 65mila sterline, vinte 217mila

UFC 274:

Justin Gaethje

Puntata di 335mila sterline, persa

Kentucky Derby:

Rich Strike

Puntata di 415 sterline, vinte 6.103

NHL:

New York Rangers

Puntata di 187mila sterline, persa

NHL:

Colorado Avalanche

Puntata sconosciuta, vinte 189mila

UFC 276:

Israele Adesanya

Puntata di 113mila sterline, vinte 745mila

UFC Fight Night – Blaydes vs. Aspinall:

Paddy Pimblett

Molly McCann

Puntata di 1,8 milioni di sterline, vinti 3 milioni

UFC 278:

Kamaru Usman

José Aldo

Puntata di 357mila sterline, persa

Calcio europeo:

Vittorie di Arsenal e Barcellona

Puntata di 500mila sterline, persa

UFC 281:

Israele Adesanya

Puntata di 1,6 milioni di sterline, persa

NFL:

Buffalo Bills, Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs

Puntata di 238mila sterline, vinti 1,6 milioni

Mondiali di calcio 2022:

Argentina che vince la finale nei tempi regolamentari

Puntata di 823mila sterline, persa

Super Bowl 2023:

Kansas City Chiefs

Tight End come posizione dell'MVP

Patrick Mahomes primo touchdown

Ju-Ju Smith-Schuster primo touchdown

Kansas City che vince entrambi i tempi

Kansas City che vince ogni quarto

Travis Kelce MVP

Puntata di 800mila sterline complessive, vinti 1,3 milioni

Jake Paul contro Tommy Fury:

Jake Paul vince KO

Puntata di 335mila sterline, persa

Le scommesse sono state piazzate in dollari, il Daily Mail che ha compilato l'elenco le ha convertite in sterline, ma la sostanza non cambia: tenendo conto solo di queste giocate di cui ha dato conto ed eliminando la scommessa NHL vinta con una puntata sconosciuta (e di cui dunque non si può sapere la vincita netta), Drake ha chiuso gli ultimi 12 mesi di scommesse in attivo di 1.231.688 sterline (6.187.688 di ricavi, a fronte di 4.956.000 di perdite). Al cambio in euro fanno 1,39 milioni.

Inutile dire che Drake si sarà giocato l'impossibile non dandone conto sui social e poiché col gioco non ci si arricchisce, per usare un eufemismo, questo bilancio va preso con le pinze…