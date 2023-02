Le audaci scommesse di Drake, punta quasi 1 milione di dollari sul Super Bowl: “Non potete capire” La sfida tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs assegnerà il titolo della stagione della NFL. La finalissima del Super Bowl è un evento di portata globale e il rapper americano ha scelto di fare all-in con giocate incredibili. Non è certo la prima volta che fa cose del genere ma se vince incassa una cifra mostruosa.

Il rapper Drake ha puntato quasi un milione di dollari su varie scommesse relative al Super Bowl 2023.

Un milione di dollari circa piazzati su sette scommesse "psicotiche". L'audacia di Drake nel puntare soldi su eventi sportivi si arricchisce di un altro episodio, questa volta è la finale del Super Bowl 2023 in programma domenica prossima a stuzzicare il fiuto, la fantasia, la voglia matta del rapper di giocare una cifra allucinante con la leggerezza di chi ha tanto denaro da permettersi il lusso di spenderlo nonostante il rischio di vederlo in fumo in pochi attimi.

Ma se gli va bene, se tutte le giocate vanno a buon fine, può mettere in tasca nel complesso fino a 4,5 milioni di dollari. "Le mie puntate psicotiche sono fatte", ha scritto a margine del post su Instagram nel quale ha condiviso il rendiconto delle ‘bollette folli' relative alla sfida tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs per il titolo della stagione della NFL.

Allo State Farm Stadium di Glendale Jalen Hurts e Pat Mahomes proveranno a trascinare fino al trionfo assoluto le rispettive squadre ma a giudicare dal flusso di somme in palio per l'artista americano sono i Chiefs ad avere maggiori opportunità di assicurarsi il palcoscenico dell'evento seguito in tutto il mondo.

Drake ha messo mano al portafoglio (si fa per dire, in maniera ironica) e preso 700 mila bigliettoni: li ha messi sulla franchigia di Kansas City vincente contro gli Eagles domenica. Il resto, fino a raggiungere l'importo di 965 mila dollari, lo ha disseminato su altre puntate minori: 50 mila su Patrick Mahomes e Juju Smith-Schuster (wide receiver) primo marcatore di touchdown dei Chiefs, stesso importo sulla possibilità che siano proprio Chiefs a vincere entrambi i tempi. Spiccioli (altri 25 mila) li ha dedicati a un'altra (sua) certezza: ovvero che sarà Travis Kelce l'MVP del Super Bowl.

Finito? No, altri 60 mila ha voluto spenderli per giocarsi un'altra scommessa "folle", ovvero che il vincitore del premio sarebbe stato un tight end. Tanto per rendere bene l'idea sull'alea di una puntata del genere basta fare riferimento a un dato statistico: Kelce è sicuramente il pass-catcher più forte tra le fila di Kansas City, ma nessuno nel suo ruolo (tight end) ha mai vinto il Super Bowl MVP. Ecco perché Drake, a corredo delle foto che testimoniano le cifre messe in gioco ha aggiunto: "Per favore, non sforzarti di trovare una logica dietro queste scommesse… perché non ce n'è".

Non è certo la prima volta che Aubrey Graham (è il vero nome del rapper) stupisce tutti con puntate del genere. Non più tardi di un paio di settimane fa ha messo in tasca 2 milioni di dollari per aver indovinato la vittoria dei Chiefs contro i Bengals. Ma non sempre gli è andata così bene: a novembre scorso bruciò 2 milioni di dollari canadesi puntandoli su Israel Adesanya vincente nel confronto di UFC 281 contro Alex Pereira; un mese prima aveva scommesso una cifra sconsiderata sul Barcellona vittorioso nel Clasico (e la perse).