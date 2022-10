Drake ha perso una montagna di soldi scommettendo sul Barcellona nel Clasico: puntata sconsiderata Drake aveva puntato tutto sulla vittoria del Barcellona ma i catalani hanno perso 3-1 contro il Real Madrid nel Clasico. Il rapper canadese aveva scommesso una cifra folle sulla squadra di Xavi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Doveva essere la sua serata, quella in cui avrebbe dovuto festeggiare una delle maggiori vincite, in termini economici, mai viste in ambito sportivo. E invece Drake, il rapper canadese, ha fallito ancora. Noto per le sue folli cifre puntate in diversi eventi sportivi, Drake ha deciso di scommettere sulla vittoria del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid. Nella grande sfida giocata al Santiago Bernabeu, la squadra di Ancelotti si è però imposta con il punteggio di 3-1 facendo sprofondare nuovamente la squadra di Xavi dopo la batosta in Champions nella doppia sfida con l'Inter che ha complicato il passaggio del turno agli ottavi.

Drake aveva un altro sentore invece sul match, e spinto dal fatto che il Barcellona indossasse per l'occasione una maglia speciale con il suo logo sulle maglie, ha voluto esagerare. Il gufetto, suo simbolo distintivo, era stato stampato sulle maglie dei catalani, legati allo sponsor Spotify, per celebrare le 50 milioni di visualizzazioni dell'artista canadese sulla piattaforma. Drake era entusiasta di tutto ciò e ha così deciso di puntare ben 833mila dollari canadesi, ovvero poco più di 600mila euro, sperando di ricavarne, in caso di vittoria del Barcellona e dell'Arsenal contro il Leeds, ben 3,9 milioni di dollari.

La scommessa postata da Drake su Instagram

Il 35enne artista di Toronto ha però visto finire tutto in frantumi visto il risultato finale del Bernabeu, a prescindere dall'esito della sfida dell'Arsenal. Drake però è noto per le sue scommesse folli. Infatti il rapper canadese ha ispirato il soprannome di "Drake Curse" dopo essersi presentato a diversi eventi sportivi nel corso degli anni indossando la maglia della squadra perdente o il simbolo dello sportivo interessato direttamente all'evento sul quale avevo puntato.

Quando i 76ers hanno perso la loro serie (4-3) contro i Toronto Raptors nei playoff NBA 2019, Drake, un fan dei Raptors, indossava pantaloncini dei 76ers mentre guardava la partita decisiva della serie. Ma non è tutto, perché quando Conor McGregor ha perso contro Khabib all'UFC 229, Drake ha indossato con orgoglio una bandiera irlandese prima dell'incontro postando la foto con il lottatore irlandese. Nel calcio invece, quando ha posato con Kun Agüero e una maglia del Manchester City nel marzo del 2019, i Citizens poco dopo sono stati eliminati dalla Champions.

Le scommesse folli di Drake però non sono finite qui. Ad agosto aveva infatti perso oltre mezzo milione di dollari scommettendo sulla UFC 278. Aveva infatti puntato per la prima volta su José Aldo quando ha affrontato il contendente Merab Dvalishvili. Dopo aver perso un enorme cifra pari a 270mila dollari in quell'incontro, Drake ha quindi deciso di scommettere su Kamaru Usma , sperando che avrebbe sconfitto Leon Edwards. Ma ovviamente anche in questo caso ha perso tutto. A maggio 2022 invece Drake aveva scommesso sul Gran Premio di Spagna, puntando oltre 230mila dollari sulla vittoria di Charles Leclerc per la vittoria finale. "Prima scommessa sulla F1, vediamo come va", aveva scritto sui social insieme a un'emoji con gli occhiali da sole.

Tuttavia, ha perso quasi un quarto di milione quando l'auto di Leclerc ha subito un guasto al propulsore nel ventisettesimo giro del Gran Premio mandando in frantumi la sua previsione. A marzo scorso invece Drake aveva scommesso 275mila dollari su un match UFC 272. Drake aveva puntato su Jorge Masvidal per sconfiggere Colby Covington sabato. Sfortunatamente per Drake, Covington ha vinto e lo ha anche preso in giro successivamente: "Parliamo di tutti i soldi che Drake ha perso stasera", ha detto Covington. "Ha bisogno di tornare a vendere quegli album di merda per riavere i soldi". Ma non è tutto, la reazione di Covington che ha zittito il rapper canadese chiuse completamente il cerchio: "Drake, fai schifo con le scommesse sportive, torna ai tuoi piccoli album di merda e fai rap".