Mbappé sanguinante in area durante Real-Girona, furia Arbeloa: “Quando non vogliono chiudono un occhio”

Il Real Madrid non va oltre il pareggio in casa contro il Girona e in pratica lascia al Barcellona un assist per portarsi a casa la Liga. Senza vittorie nelle ultime tre partite giocate: ko 2-1 a Maiorca in campionato e in casa contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale in Champions League, arriva un pareggio col Girona. Una serata storta per i Blancos resa ancora più nervosa e ricca di tensione per via di quel rigore non fischiato a Kylian Mbappé. Il francese al minuto 68 era entrato in area di rigore dribblando o un paio di difensori e sembrava pronto a battere anche Victor Reis, ma è caduto ed è rimasto a terra sanguinante dopo aver ricevuto un colpo alla testa.

L'arbitro non ha optato per il calcio di rigore, né fallo, né alcuna sanzione a carico del difensore del Girona. I replay, mostrati subito dopo la caduta di Mbappé, hanno evidenziato una netta gomitata del difensore sul volto di Mbappé ma il VAR non ha richiesto la revisione dell'azione. Il Real Madrid non è riuscito a reagire e si è dovuto accontentare di un pareggio, che lo porta a sei punti dal Barcellona, ​​mentre i blaugrana affronteranno l'Espanyol domani, con la possibilità di portarsi a nove punti di vantaggio.

Mbappé a terra sanguinante.

Mbappé è rimasto a terra per diverso tempo con il volto insanguinato. Aveva un taglio netto sulla fronte il francese e si chiedeva cos'altro dovesse vedere l'arbitro per assegnare rigore. Di fatto è stato considerato come un intervento fortuito di gioco ma non volontariamente falloso da parte del difensore del Girona. "Il fallo è netto ed evidente, anche sulla luna – ha detto Arbeloa in conferenza stampa a fine partita -. Anche questa settimana è sempre la solita storia, perché il VAR non è intervenuto? Intervengono quando vogliono, invece quando non vogliono chiudono un occhio".

La situazione di classifica del Real Madrid

Le polemiche non si fermano e nel frattempo Mbappé ha ricominciato giocare nonostante qualche piccolo punto di sutura. Il Real Madrid rischia di chiudere una stagione a dir poco deludente con un cambio in panchina dovuto all'esonero di Xabi Alonso che di certo non ha agevolato la crescita della squadra e del progetto andato completamente in frantumi. La Liga, nel caso in cui il Barcellona battesse l'Espanyol, sembra ormai essere tutta dei blaugrana. Sullo sfondo per le Merengues il possibile approdo di Didier Deschamps come prossimo allenatore.