Pullman del Barcellona colpito da pietre lanciate dai propri tifosi: pensavano fosse il bus del Real

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è stato contrassegnato da un episodio molto particolare capitato alla vigilia di questa partita. C'era tanta attesa attorno a questa sfida che per i blaugrana vale una stagione e chiaramente il titolo in Liga. E allora, come spesso accade purtroppo, si assiste a una sorta di attesa del pullman avversario prima della partita attenendolo per le vie della città. Succede in tutto il mondo, in tutte le categorie, e come spesso accade, i danni non mancano. In questo caso però ciò che succede è assolutamente inaspettato.

Di fatto il pullman del Barcellona si ritrova con vetrate presa a sassate e uova lanciate sulla carrozzeria del mezzo. A lanciarle sono stati i propri tifosi, per sbaglio. I tifosi del Barcellona hanno infatti accidentalmente attaccato l'autobus della loro squadra dopo averlo scambiato per quello del Real Madrid. Le immagini mostrate da MARCA mostrano danni ai finestrini e alla carrozzerie causati dal lancio di pietre. Il tutto prima che i sostenitori si rendessero conto che l'autobus trasportava i giocatori del Barcellona, non del Real Madrid.

Ma come è potuto succedere? Il fumo dei fumogeni li aveva indotti a credere che fosse l'autobus del Real Madrid non sapendo che invece stavano attaccando il veicolo che trasportava i propri giocatori. L'autobus del Real Madrid, arrivato subito dopo, è risultato lo stesso danneggiato, con un finestrino rotto. Un'immagine che ricorda i recenti arrivi dell'Atletico Madrid al Camp Nou, in occasione della Copa del Rey e della Champions League , dove il veicolo della squadra era stato anch'esso attaccato e danneggiato.

Sui social sono diventati virali altri video dei giocatori del Real Madrid che dall'interno del pullman hanno mostrato cosa stesse accadendo all'esterno. Si sentono benissimo rumori fortissimi e anche vetri infrangersi. Una situazione che ha visto proprio l'autobus delle Merengues accelerare ulteriormente per evitare il peggio e raggiungere subito il Camp Nou. Increduli gli addetti ai lavori del Barcellona invece che dall'interno dei garage del Camp Nou dove si è poi parcheggiato il bus dei catalani hanno fatto la conta dei danni assolutamente inaspettati trattandosi di una partita in casa.