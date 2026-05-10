Mbappé prova a incitare a suo modo il Real pubblicando il 2-0 di Barcellona: tempismo pessimo

Kylian Mbappé pubblica una foto con il risultato della partita tra Barcellona e Real Madrid e si prende gli insulti dei tifosi delle Merengues. Il tempismo è pessimo.

Kylian Mbappé è stato il grande assente del Clasico di questa sera tra Barcellona e Real Madrid. L'attaccante francese si è allenato in settimana facendo di tutto per esserci ma quando sembrava che la sua presenza fosse scontata, ecco arrivare il forfait questa mattina. A cinque minuti dalla fine dell'ultima sessione il giocatore si è ritirato per via di un fastidio ai muscoli posteriori della cosciache hanno costretto Arbeloa a cambiare tutti i piani. E pensare che gli esami clinici al quale si era sottoposto il giocatore avevano mostrato come Mbappé si fosse completamente ripreso dall'infortunio muscolare.

Rimasto fuori dalla partita dunque Mbappé si è sistemato comodamente a casa sua, sul divano, ad assistere alla sfida. Come evidenziato in una story pubblicata sul suo account Instagram, il giocatore, entrato nel frattempo in polemica con tutta la tifoseria del Real, ha pubblicato una foto della partita dal televisore con ben impresso il 2-0 in favore dei catalani che aveva chiuso la prima frazione. Sotto una scritta: "Hala Madrid". Una presa in giro per alcuni tifosi che non hanno apprezzato il tempismo del giocatore e la poca delicatezza nel mostrare quella foto come se si facesse beffa di Arbeloa.

La discussa story di Mbappé sui social.

Insomma, le ricostruzioni sulla trama offerte in queste settimana dal Real Madrid si arricchiscono di nuovi elementi. Mbappé è stato preso subito di mira per via della sua vacanza a sorpresa a Cagliari, in Italia, con la sua fidanzata – l'attrice Ester Exposito – mentre stava recuperando proprio dall'infortunio. Per i tifosi del Real un atteggiamento assolutamente irrispettoso soprattutto nei confronti dei propri compagni, del club e dei tifosi, specie alla vigilia del Clasico.

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Sui social la raccolta firme per il suo addio al Real Madrid si è moltiplicata di giorno in giorno. "MbappéOut" è diventato immediatamente virale fino al ritorno del francese agli allenamenti. Ebbene nel mezzo della questione relativa alla rissa tra Valverde e Tchouameni poi l'attaccante francese è stato ripresa ridere uscendo dal centro sportivo con la sua auto. Ennesima mancanza di rispetto che i tifosi del Real di certo non si aspettavano. Stasera, il suo, è sembrato una sorta di autogol.