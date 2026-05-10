Allegri dopo Milan-Atalanta: “Buona partita per un quarto d’ora, poi abbiamo preso gol”. Ma è falso

I due gol segnati nel finale non attenuano minimamente la portata disastrosa – non solo in termini nudi e crudi di classifica ma di implosione ambientale – della sconfitta del Milan al Meazza contro l'Atalanta. Un 2-3 che fa seguito allo 0-2 col Sassuolo e mette a rischio la qualificazione alla Champions League. Nel dopo partita Massimiliano Allegri prova a salvare qualcosa, ma la sua appare più una difesa d'ufficio, visto che la base dell'argomentazione è falsa, minuti alla mano.

"Champions compromessa? Ma tanto è inutile parlare di quello che è successo fino ad ora perché non ha senso, perché non lo possiamo assolutamente cambiare – premette il tecnico rossonero a DAZN – C'è solamente da fare una buona settimana di lavoro, concentrarsi su quella che è la partita di Genova che può risultare determinante ai fini della qualificazione Champions. Stasera la partita è iniziata… anche una buona partita per dieci minuti, un quarto d'ora, poi abbiamo preso questo gol, ora alla prima situazione prendiamo gol, dopo lì ci siamo disuniti".

Ma in realtà, dopo il palo colto da Rabiot al 4′, l'Atalanta ha segnato già al 7′ il primo dei suoi tre gol con Ederson, e da lì il Milan è praticamente sparito dal campo, vedendo messo sotto in ogni aspetto del match – tattico, tecnico e agonistico – dagli uomini di Palladino, che hanno trovato il raddoppio al 29′ con Zappacosta, prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo subissati di fischi, antipasto di quanto sarebbe accaduto all'inizio del secondo tempo, col terzo gol di Raspadori che ha provocato l'esodo di massa dei tifosi rossoneri da San Siro.

Max Allegri incupito durante l’intervista a DAZN

E sempre a proposito di difese d'ufficio che stonano alquanto in una serata così, Allegri trova del buono anche nelle due reti segnate all'88' e al 94′: "Nel secondo tempo una volta preso il 3-0 abbiamo avuto una buona reazione, intanto siamo ritornati a far gol. Cerchiamo di vedere, anche se non è il momento e sembra che dica delle cose fuori dal comune, che abbiamo ripreso a far gol e questo è un buon segnale. Ora abbiamo una bella partita domenica a Genova da giocare. Sappiamo che è difficile, però bisogna prepararci, non possiamo fare altrimenti".

Allegri perplesso durante Milan–Atalanta

"Immaginavo che comunque all'interno della stagione ci sarebbe stato un momento di difficoltà – spiega ancora Allegri – Quindi va affrontato con grande senso di responsabilità e bisogna solamente fare, perché in questo momento qui pensare, dire i punti… Domenica c'abbiamo una partita, una partita importante a Genova contro una squadra comunque che in casa ha sempre fatto degli ottimi risultati. E bisogna prepararsi per bene, con grande entusiasmo, con grande voglia di ottenere questa vittoria che è già un po' che manca".