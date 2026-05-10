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Milan-Atalanta 1-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Ederson, Zappacosta e Raspadori

La diretta live di Milan-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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10 Maggio 2026 18:00
Ultimo agg. 22:35
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La diretta live della partita Milan-Atalanta per la 36ª giornata di Serie A. Leao in campo dal 1′ al fianco di Gimenez nelle formazioni ufficiali. Il Milan deve vincere per il posto in Champions. Atalanta con Scamacca e Raspadori titolari. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

22:35

Gol di Pavlovic, 1-3 Milan

Il Milan accorcia con Pavlovic

A cura di Alessio Morra
22:28

Segna Fullkrug, ma è fuorigioco

Il Milan il gol lo trova con Fullkrug, ma il tedesco era in fuorigioco. Gol annullato.

A cura di Alessio Morra
22:20

Partita praticamente chiusa, Milan 0 Atalanta 3

Niente da dichiarare riguardo questo Milan-Atalanta, ormai ampiamente in ghiaccio da tempo.

A cura di Alessio Morra
22:04

Tre cambi nel Milan: fischi per Leao

Fullkrug, Fofana e Athekame per Leao, Gimenez e de Winter. Allegri cambia totalmente l'attacco.

A cura di Alessio Morra
22:03

I tifosi del Milan abbandonano la curva

Buona parte dei tifosi rossoneri hanno deciso di lasciare lo stadio, lo fanno agli albori del secondo tempo sul 3-0 per l'Atalanta.

A cura di Alessio Morra
21:58

Gran gol di Raspadori, 3-0 dell'Atalanta

L'ex attaccante del Napoli chiude una ripartenza letale con un tiro di una potenza impressionante, al 52′ il risultato è 3-0!

A cura di Alessio Morra
21:56

Scalvini non ce la fa: il difensore dell'Atalanta costretto a uscire

Il centrale dei nerazzurri, in assoluto tra i migliori in campo, lascia il posto a Kossonou a causa di un problema fisico.

A cura di Alessio Morra
21:49

Tridente per il Milan nel secondo tempo

C'è Nkunku al posto di Loftus-Cheek nel Milan, che se la gioca con il tridente nella speranza di poter trovare almeno un punto.

A cura di Alessio Morra
21:43

Milan messo male, ma a parità di punti con la Roma è ancora quarto

Allegri resta, per ora, con 67 punti. Gli stessi della Roma, che è dietro negli scontri diretti.

A cura di Alessio Morra
21:35

Fine primo tempo: i fischi accompagnano il Milan negli spogliatoi

Il Milan si prende una vagonata di fischi, sonorissimi, all'intervallo di Milan-Atalanta, avanti 2-0 con i gol di Ederson e Zappacosta.

A cura di Alessio Morra
21:32

Tre minuti di recupero

Il Milan si è svegliato nel finale di tempo, un po' troppo tardi, ma lo ha fatto. L'Atalanta conduce 2-0.

A cura di Alessio Morra
21:22

Leao si divora il gol che può riaprire la partita

Il portoghese dopo il giallo è bravo a entrare in area di rigore, bel movimento ma davanti a Carnesecchi colpisce malissimo.

A cura di Alessio Morra
21:21

Giallo per Leao, era diffidato e sarà squalificato

Cartellino giallo per il portoghese che era diffidato e subirà un turno di squalifica.

A cura di Alessio Morra
21:15

Milan troppo fragile: ed è 2-0 Atalanta, ha segnato Zappacosta

Il pubblico fischio, il Milan è totalmente in bambola, l'Atalanta fa quello che vuole e raddoppia con Zappacosta, 2-0.

A cura di Alessio Morra
21:07

Milan totalmente senza idee, l'Atalanta ha la partita in pugno

Milan senza idee, lanci lunghi e nulla più. Recuperare così è impossibile. Urge una svolta.

A cura di Alessio Morra
21:02

Atalanta vicinissima al raddoppio, dominio totale a San Siro

Milan davvero non pervenuto, l'Atalanta domina e va a un passo dal gol del raddoppio. Un quarto d'ora di dominio totale.

A cura di Alessio Morra
20:56

Per il Milan è già durissima, Atalanta avanti con Ederson

Per il Milan la partita è iniziata nel modo peggiore possibile, il gol di Ederson mette l'Atalanta in una posizione più che invidiabile. Tutto in salita per i rossoneri.

A cura di Alessio Morra
20:52

Milan-Atalanta 0-1: ha segnato Ederson

Atalanta in vantaggio a San Siro dopo appena 7 minuti, gol di Ederson.

A cura di Alessio Morra
20:50

Ci prova Rabiot, il suo tiro è fuori di poco

Il Milan ha bisogno di almeno un punto per distanziare la Roma e prova a partire forte. Rabiot dopo 3 minuti ci prova, il suo tiro termina di poco fuori.

A cura di Alessio Morra
20:45

Milan-Atalanta in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita tra il Milan e l'Atalanta.

A cura di Alessio Morra
20:00

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le scelte di Allegri e Gasperini, ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta:

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Santi Gimenez.

Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

A cura di Alessio Morra
19:30

Chi è Zufferli, l'arbitro di Milan-Atalanta

Luca Zufferli, giovane e bravo direttore di gara di 35 anni, sarà l'arbitro di Milan-Udinese. Ha diretto quest'anno due volte il Milan (una vittoria e un pareggio) e una l'Atalanta (pari con il Como).

A cura di Alessio Morra
19:00

I precedenti tra Milan e Atalanta

Sono 149 i precedenti tra Milan e Atalanta. 69 vittorie per i rossoneri, l'ultima in casa tre anni fa, 41 i pareggi, 1-1 all'andata, 31 i successi dei nerazzurri.

A cura di Alessio Morra
18:30

Come arriva l'Atalanta

Dopo aver perso ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia la squadra di Palladino ha sentito il colpo ed ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite: ko 3-2 a Cagliari e 0-0 con il Genoa.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

I rossoneri arrivano davvero male a questo incontro. Quattro punti nelle ultime tre partite e un gap ridotto verso chi insegue. L'ultima sconfitta, quella con il Sassuolo, è stata letteralmente inopinata. Allegri cerca la riscossa.

A cura di Alessio Morra
18:00

Dove vedere Milan-Atalanta di Serie A in TV e streaming

Si gioca stasera allo Stadio San Siro la partita della 36ª e terzultima giornata di campionato tra Milan e Atalanta. Soprattutto per i rossoneri ci sono in palio punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. L'incontro inizierà alle ore 20:45. Diretta TV su DAZN, streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra
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