Milan-Atalanta 1-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Ederson, Zappacosta e Raspadori

La diretta live della partita Milan-Atalanta per la 36ª giornata di Serie A. Leao in campo dal 1′ al fianco di Gimenez nelle formazioni ufficiali. Il Milan deve vincere per il posto in Champions. Atalanta con Scamacca e Raspadori titolari. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Gol di Pavlovic, 1-3 Milan
Il Milan accorcia con Pavlovic
Segna Fullkrug, ma è fuorigioco
Il Milan il gol lo trova con Fullkrug, ma il tedesco era in fuorigioco. Gol annullato.
Partita praticamente chiusa, Milan 0 Atalanta 3
Niente da dichiarare riguardo questo Milan-Atalanta, ormai ampiamente in ghiaccio da tempo.
Tre cambi nel Milan: fischi per Leao
Fullkrug, Fofana e Athekame per Leao, Gimenez e de Winter. Allegri cambia totalmente l'attacco.
I tifosi del Milan abbandonano la curva
Buona parte dei tifosi rossoneri hanno deciso di lasciare lo stadio, lo fanno agli albori del secondo tempo sul 3-0 per l'Atalanta.
Gran gol di Raspadori, 3-0 dell'Atalanta
L'ex attaccante del Napoli chiude una ripartenza letale con un tiro di una potenza impressionante, al 52′ il risultato è 3-0!
Scalvini non ce la fa: il difensore dell'Atalanta costretto a uscire
Il centrale dei nerazzurri, in assoluto tra i migliori in campo, lascia il posto a Kossonou a causa di un problema fisico.
Tridente per il Milan nel secondo tempo
C'è Nkunku al posto di Loftus-Cheek nel Milan, che se la gioca con il tridente nella speranza di poter trovare almeno un punto.
Milan messo male, ma a parità di punti con la Roma è ancora quarto
Allegri resta, per ora, con 67 punti. Gli stessi della Roma, che è dietro negli scontri diretti.
Fine primo tempo: i fischi accompagnano il Milan negli spogliatoi
Il Milan si prende una vagonata di fischi, sonorissimi, all'intervallo di Milan-Atalanta, avanti 2-0 con i gol di Ederson e Zappacosta.
Tre minuti di recupero
Il Milan si è svegliato nel finale di tempo, un po' troppo tardi, ma lo ha fatto. L'Atalanta conduce 2-0.
Leao si divora il gol che può riaprire la partita
Il portoghese dopo il giallo è bravo a entrare in area di rigore, bel movimento ma davanti a Carnesecchi colpisce malissimo.
Giallo per Leao, era diffidato e sarà squalificato
Cartellino giallo per il portoghese che era diffidato e subirà un turno di squalifica.
Milan troppo fragile: ed è 2-0 Atalanta, ha segnato Zappacosta
Il pubblico fischio, il Milan è totalmente in bambola, l'Atalanta fa quello che vuole e raddoppia con Zappacosta, 2-0.
Milan totalmente senza idee, l'Atalanta ha la partita in pugno
Milan senza idee, lanci lunghi e nulla più. Recuperare così è impossibile. Urge una svolta.
Atalanta vicinissima al raddoppio, dominio totale a San Siro
Milan davvero non pervenuto, l'Atalanta domina e va a un passo dal gol del raddoppio. Un quarto d'ora di dominio totale.
Per il Milan è già durissima, Atalanta avanti con Ederson
Per il Milan la partita è iniziata nel modo peggiore possibile, il gol di Ederson mette l'Atalanta in una posizione più che invidiabile. Tutto in salita per i rossoneri.
Milan-Atalanta 0-1: ha segnato Ederson
Atalanta in vantaggio a San Siro dopo appena 7 minuti, gol di Ederson.
Ci prova Rabiot, il suo tiro è fuori di poco
Il Milan ha bisogno di almeno un punto per distanziare la Roma e prova a partire forte. Rabiot dopo 3 minuti ci prova, il suo tiro termina di poco fuori.
Milan-Atalanta in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita tra il Milan e l'Atalanta.
Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le scelte di Allegri e Gasperini, ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta:
Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Santi Gimenez.
Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
Chi è Zufferli, l'arbitro di Milan-Atalanta
Luca Zufferli, giovane e bravo direttore di gara di 35 anni, sarà l'arbitro di Milan-Udinese. Ha diretto quest'anno due volte il Milan (una vittoria e un pareggio) e una l'Atalanta (pari con il Como).
I precedenti tra Milan e Atalanta
Sono 149 i precedenti tra Milan e Atalanta. 69 vittorie per i rossoneri, l'ultima in casa tre anni fa, 41 i pareggi, 1-1 all'andata, 31 i successi dei nerazzurri.
Come arriva l'Atalanta
Dopo aver perso ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia la squadra di Palladino ha sentito il colpo ed ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite: ko 3-2 a Cagliari e 0-0 con il Genoa.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
I rossoneri arrivano davvero male a questo incontro. Quattro punti nelle ultime tre partite e un gap ridotto verso chi insegue. L'ultima sconfitta, quella con il Sassuolo, è stata letteralmente inopinata. Allegri cerca la riscossa.
Dove vedere Milan-Atalanta di Serie A in TV e streaming
Si gioca stasera allo Stadio San Siro la partita della 36ª e terzultima giornata di campionato tra Milan e Atalanta. Soprattutto per i rossoneri ci sono in palio punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. L'incontro inizierà alle ore 20:45. Diretta TV su DAZN, streaming su DAZN.