Davis e Zaniolo duri con Dossena dopo Cagliari-Udinese: “Vigliacco razzista, non dovrebbe più giocare”

Davis e Zaniolo hanno attaccato duramente Alberto Dossena sui social dopo il finale tesissimo di Cagliari-Udinese. L’attaccante inglese accusa il difensore rossoblù di averlo chiamato “scimmia”, mentre l’ex Roma sostiene che siano stati insultati anche i suoi figli. Dossena nega tutto.

Il finale di Cagliari-Udinese continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. La vittoria dei friulani per 2-0 è passata in secondo piano per il caso esploso negli ultimi minuti, quando Keinan Davis ha accusato Alberto Dossena di avergli rivolto insulti razzisti durante la partita. Un episodio che aveva già provocato tensione in campo, con l'attaccante dell'Udinese inizialmente ammonito dall'arbitro Dionisi per la sua reazione e poi, secondo quanto ricostruito, graziato dopo le spiegazioni arrivate dagli altri calciatori.

Dopo il comunicato dell'Udinese, che ha espresso "massima solidarietà e pieno supporto" a Davis parlando di "vergognosi insulti razzisti" da parte di un calciatore avversario, sono arrivate anche le accuse dirette sui social. Davis ha pubblicato una storia Instagram in cui ha indicato proprio Dossena come responsabile dell'offesa: "Questo vigliacco razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A prenda provvedimenti, ma vedremo".

La storia pubblicata sul proprio profilo Instagram da Keinan Davis

Davis accusa Dossena, Zaniolo rincara sui social

A rendere ancora più pesante il clima è stato anche Nicolò Zaniolo, compagno di squadra di Davis all'Udinese. L'ex Roma ha pubblicato un messaggio durissimo, accusando il "collega" di aver insultato non solo Davis ma anche i suoi figli: "Ha insultato i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle. Vergognati, non dovresti più calcare i campi da calcio".

Parole pesantissime, che spostano la vicenda oltre il nervosismo di campo e la consegnano inevitabilmente alla giustizia sportiva. L'Udinese ha già annunciato che tutelerà Davis "in tutte le sedi" e si aspetta una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi competenti.

Il post di Zaniolo contro Dossena

Dossena nega, il Cagliari parla di assenza di riscontri

Dall'altra parte, però, Dossena ha respinto con forza l'accusa. Il difensore del Cagliari ha negato di aver pronunciato frasi razziste, spiegando sui social che un'accusa del genere lo "rattrista e ferisce" e che mai gli passerebbe per la testa di rivolgersi a un'altra persona con un insulto di quel tipo.

Anche Fabio Pisacane ha difeso il suo calciatore dopo la partita, dicendo di avergli parlato e di credere alla sua versione. Il Cagliari, in un comunicato ufficiale, ha ribadito la propria condanna verso ogni forma di razzismo e discriminazione, ma ha anche sottolineato che il presunto episodio non avrebbe trovato "alcun riscontro oggettivo".

Restano quindi due versioni opposte: da una parte Davis, Zaniolo e l'Udinese; dall'altra Dossena, Pisacane e il Cagliari. Dopo le accuse pubbliche e le smentite, ora la questione passa agli organi di giustizia sportiva.