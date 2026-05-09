L’Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli: sarà l’ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbatico

Era il 3 giugno 2025 quando la Juventus annunciava la sua separazione ufficiale da Cristiano Giuntoli. Di fatto da quel momento in poi i bianconeri hanno chiuso il proprio progetto tecnico iniziato dall'ex direttore sportivo del Napoli e con Thiago Motta in panchina. Strade separate con la Juventus che ha proseguito il suo cammino con Igor Tudor prima dell'arrivo di Luciano Spalletti mentre Giuntoli è rimasto ad osservare. Il dirigente toscano si era preso un anno sabbatico in seguito a quel divorzio con la Vecchia Signora ricevendo, nel corso di questi 12 mesi, richieste dall'estero e in Italia.

Ebbene la svolta è arrivata quest'oggi con l'accordo raggiunto con l'Atalanta. Intesa con i Percassi perfezionata in queste ore come annunciato dai giornalisti ed esperti di mercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso i propri account social. Negli ultimi giorni le parti hanno definito tutti i dettagli dell’intesa. Si attende solo l’ufficialità che di fatto porterà di conseguenza alla separazione da Tony D'Amico il quale negli anni era stato l'artefice insieme a Gasperini del miracolo Atalanta fino alla conquista dell'Europa League. D'Amico potrebbe ripartire proprio dalla Roma ritrovando Gasp.

Cristiano Giuntoli con Thiago Motta, la sua scommessa persa alla Juventus

Giuntoli all'Atalanta può sbloccare D'Amico alla Roma

Per Giuntoli si era parlato anche di una sorta di sondaggio esplorativo da parte della Roma la quale si sta separando ormai da Massara per il mancato feeling con Gasperini. Ma i giallorossi a questo punto potrebbero ricomporre la coppia Gasperini-D'Amico per costruire il prossimo mercato della Roma con due uomini che si conoscono alla perfezione. Non è da escludere anche un inserimento del Milan con la Roma che a quel punto potrebbe pensare anche a Manna del Napoli. Nel frattempo per Giuntoli ecco la possibilità di riscattare l'esperienza negativa alla Juventus che proprio con l'ausilio dell'ex Napoli sperava di ripartire per tornare grande. E invece nonostante un mercato stellare e spese folli, la svolta non è arrivata.

Giuntoli sogna l'ennesimo miracolo dopo aver iniziato la sua carriera da dirigente allo Spezia prima del passaggio al Carpi portato in 5 stagioni dalla Serie D alla Serie A. Il capolavoro poi è arrivato dopo gli 8 anni al Napoli culminati con lo Scudetto 2023 prima delle due annate alla Juventus che in questo caso però non sono state di certo memorabili. A lui sarà affidato il compito non facile di scegliere il prossimo allenatore dell'Atalanta dato che ad oggi appare difficile la riconferma di Raffaele Palladino che dopo un inizio importante non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions.