Spalletti sincero dopo la vittoria della Juve sull’Atalanta: “Altre volte abbiamo giocato meglio”

Luciano Spalletti è sincero dopo la vittoria della Juventus sull’Atalanta: “Altre volte abbiamo giocato meglio, ma era importante vincere”.

Per la prima volta da quando Luciano Spalletti è alla guida della Juventus, i bianconeri hanno privilegiato la concretezza rispetto allo spettacolo. Il successo ottenuto contro l'Atalanta, per 1-0 grazie al gol di Boga all'inizio della ripresa, ha un peso enorme nella corsa a un posto in Champions League, che è l'obiettivo cruciale per il presente e il futuro del club.

Lo stesso tecnico toscano ha riconosciuto ai microfoni di Sky come, in questa occasione, contasse soprattutto il risultato per proseguire la corsa al quarto posto: "Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi, noi eravamo sempre in ritardo e abbiamo creato poco. Nel secondo tempo è stata un'altra partita, abbiamo giocato alla pari. Altre volte abbiamo giocato meglio, ma non abbiamo portato a casa la partita".

"Queste sono gare che valgono molto, anche se noi non ci siamo non arrivati benissimo per qualche problema fisico di Yildiz, Conceicao e anche Thuram", questa l’analisi dell’allenatore bianconero.

Spalletti: "La partita di Coppa Italia l'abbiamo pagata troppo cara, stasera siamo stati bravi a trovare le misure"

Qualche settimana fa la Juventus aveva subito una sconfitta molto pesante (3-0) in Coppa Italia in casa dei bergamaschi e Luciano Spalletti ha sottolineato le differenze con quelle partite: "La partita di Coppa Italia l'abbiamo pagata troppo cara, stasera siamo stati bravi a trovare le misure. Un difetto è che non riusciamo a salire con la linea difensiva. L'Atalanta è brava a cambiare gioco molto spesso, costringendoti ad abbassarti. Nel calcio moderno c'è la tendenza di andare uomo su uomo, quando decidi di fare questa scelta se salta un tempo salta tutto il banco. Nel secondo tempo potevamo fare ancora più male, ma è anche dovuto al fatto che è stata una settimana difficile per alcuni calciatori".