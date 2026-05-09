Serie A
video suggerito
video suggerito

Spalletti striglia la sua Juve nonostante la vittoria a Lecce: “Servono più facce da ca**o come Vlahovic”

Luciano Spalletti non si accontenta della vittoria della Juventus a Lecce e bacchetta la sua squadra nel post partita: il tecnico chiede più cattiveria e prende Vlahovic come esempio.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus vince a Lecce, fa un passo pesantissimo verso la Champions League, ma Luciano Spalletti non si lascia trascinare dall'euforia del risultato. Il successo per 1-0 firmato da Dusan Vlahovic dopo appena 12 secondi porta i bianconeri a quota 68 punti, ma il tecnico nel post partita sceglie un'altra strada: non celebra, corregge. E lo fa con parole durissime.

A Spalletti non è piaciuta la gestione della partita. La Juve ha sbloccato subito il risultato, ha avuto occasioni per chiuderla, si è vista annullare due gol nella ripresa, ma ha comunque lasciato il Lecce dentro la gara fino all'ultimo. Per l'allenatore è proprio questo il problema: non basta andare avanti, bisogna avere la forza mentale e tecnica per chiudere partite del genere.

Immagine

A DAZN Spalletti ha parlato di un difetto non marginale: "Questo non è un problemino". Il riferimento è alla difficoltà della Juve nel trasformare il dominio in gol, nel cercare la giocata che crea superiorità e non quella utile solo a liberarsi del pallone. "Noi dobbiamo vincere le partite e non sperare di vincere", ha spiegato, indicando il limite di una squadra che alterna momenti di controllo a cali di superficialità.

Leggi anche
La Juve si aggrappa a Vlahovic e al suo gol dopo 12 secondi: a Lecce vince e scavalca il Milan al 3° posto

Spalletti esalta Vlahovic e manda un messaggio alla Juve

Dentro questa analisi severa, l'unico vero modello indicato da Spalletti è Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato subito, ha dato peso all'attacco e ha interpretato la partita con quella cattiveria che il tecnico vorrebbe vedere in tutta la squadra. Da qui la frase più forte del post partita: la Juve ha avuto un Vlahovic "impattante" e con "una faccia di ca**o". Alla domanda se servano più giocatori così, Spalletti ha risposto senza girarci intorno: "Assolutamente sì".

Immagine

Il senso è chiaro. Alla Juventus, soprattutto in questo finale di stagione, non basta la qualità. Servono responsabilità, durezza, capacità di reggere i momenti sporchi della partita e di dare "spallate" quando il risultato è ancora aperto. È lo stesso concetto ribadito anche a Sky, dove Spalletti ha sottolineato che una gara come quella di Lecce "non può finire 1-0".

La vittoria resta enorme per la classifica, perché avvicina la Juve alla Champions e mette pressione alle inseguitrici. Ma il messaggio dell'allenatore è ancora più netto del risultato: questa squadra può arrivare all'obiettivo solo se smette di accontentarsi e comincia a giocare ogni pallone con la ferocia mostrata da Vlahovic.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Lecce
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
La Juve si aggrappa a Vlahovic a Lecce: 1-0 col brivido e sorpasso al Milan al 3° posto
Spalletti striglia la sua Juve nonostante la vittoria: "Servono più facce da ca**o come Vlahovic"
L'Inter non si ferma dopo lo scudetto: tris alla Lazio e le manda un avviso per la finale di Coppa Italia
Insulti razzisti a Davis, Pisacane difende Dossena: finale caldo in Cagliari-Udinese, cosa è successo
Davis e Zaniolo duri contro Dossena: "Vigliacco razzista, non dovrebbe più giocare"
L'Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli: sarà l'ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbatico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views