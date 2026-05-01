Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il Verona

Il Pisa torna in Serie B dopo una sola stagione in Serie A. La vittoria per 2-1 del Lecce all'Arena Garibaldi sancisce la retrocessione matematica della squadra di Oscar Hiljemark e chiude nel modo più duro un ritorno nel massimo campionato atteso per 34 anni. I nerazzurri avevano un solo risultato a disposizione per tenere ancora aperta l'aritmetica: vincere. La sconfitta contro i salentini ha cancellato anche l'ultima possibilità.

Il risultato pesa però anche sulla classifica del Verona. Il successo del Lecce porta la squadra di Eusebio Di Francesco a quota 32 punti, una soglia ormai irraggiungibile sia per il Pisa, fermo a 18, sia per l'Hellas, bloccato a 19. Con quattro giornate ancora da giocare, il Verona non può più raggiungere il quartultimo posto e retrocede matematicamente in Serie B prima ancora di giocare contro la Juventus.

Pisa e Verona retrocesse in Serie B: il Lecce fa festa all'Arena Garibaldi

La 35ª giornata di Serie A consegna dunque i primi due verdetti definitivi nella parte bassa della classifica. Il Pisa era già con le spalle al muro, ma il Lecce ha trasformato l'anticipo dell'Arena Garibaldi in una partita decisiva anche per il resto della corsa salvezza. I salentini non si sono limitati a mettere in sicurezza un risultato pesantissimo: hanno allungato in modo decisivo sulle ultime due.

Per il Pisa la retrocessione era nell'aria da settimane. Troppo ampio il divario accumulato, troppo pochi i punti raccolti, troppo fragile il rendimento complessivo di una squadra che non è mai riuscita a uscire davvero dalla zona più pericolosa della classifica. La partita contro il Lecce rappresentava l'ultima possibilità per rinviare almeno il verdetto. Non è bastata.

La squadra toscana era tornata in Serie A dopo 34 anni, riportando il massimo campionato all'Arena Garibaldi e riaccendendo l'entusiasmo di una piazza che aveva vissuto la promozione come un evento storico. Ma il salto di categoria si è rivelato durissimo. Dopo l'addio di Filippo Inzaghi, protagonista della promozione, il club aveva affidato la panchina ad Alberto Gilardino. La stagione però non ha mai preso la direzione sperata e a febbraio è arrivato il cambio con Hiljemark, chiamato a una rimonta che col passare delle settimane è diventata sempre più improbabile.

Il ritorno in Serie A del Pisa dura una sola stagione

Il Pisa paga una stagione vissuta quasi sempre in rincorsa. Le difficoltà offensive, i tanti punti lasciati per strada e l'incapacità di costruire una striscia utile hanno pesato più di qualsiasi singolo episodio. Il ritorno in Serie A, atteso per oltre tre decenni, si chiude così dopo un solo anno.

La retrocessione non cancella il significato della promozione, ma restituisce la fotografia di un progetto che non è riuscito a reggere l'impatto con la categoria. Il Pisa ha provato a restare aggrappato alla matematica fino all'ultimo incrocio utile, ma contro il Lecce serviva una vittoria e non è arrivata.

Per il Verona il verdetto è diverso nella forma ma identico nella sostanza. L'Hellas retrocede senza giocare, travolto dall'aritmetica prodotta dal successo del Lecce. La squadra gialloblù era già in una situazione quasi disperata, ma la vittoria dei salentini ha chiuso ogni margine. Anche vincendo tutte le ultime tre partite, il Verona non potrebbe più raggiungere il quartultimo posto.

Il Lecce vede la salvezza, la lotta resta aperta per Cremonese e le altre

Il Lecce invece esce dall'Arena Garibaldi con una vittoria enorme. I tre punti valgono molto più del risultato in sé: avvicinano la salvezza, eliminano due rivali dalla corsa e aumentano la pressione sulla Cremonese, ora costretta a rispondere per non perdere contatto.

La squadra di Di Francesco ha giocato una partita da dentro o fuori pur non essendo ancora spalle al muro. Sapeva che vincere avrebbe significato dare una spallata quasi definitiva alla lotta per non retrocedere. Così è stato. Il Lecce sale a 32 punti e lascia dietro Pisa e Verona, entrambe matematicamente condannate alla Serie B.

Il campionato non ha ancora definito l'ultima retrocessa, ma due verdetti sono già scritti. Il Pisa saluta la Serie A dopo appena una stagione. Il Verona scende dopo anni nel massimo campionato. Il Lecce, invece, si prende una vittoria che può pesare come una salvezza anticipata.