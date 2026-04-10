Roma-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Roma-Pisa per la 32ª giornata di Serie A. Diversi indisponibili per Gasperini, che non avrà nemmeno Mancini. Soulé e Pellegrini dietro Malen. Nel Pisa tridente pesante in attacco con Moreo, Durosinmi e Meister. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW