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Roma-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live di Roma-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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10 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 19:00
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La diretta live della partita Roma-Pisa per la 32ª giornata di Serie A. Diversi indisponibili per Gasperini, che non avrà nemmeno Mancini. Soulé e Pellegrini dietro Malen. Nel Pisa tridente pesante in attacco con Moreo, Durosinmi e Meister. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW

19:00

I precedenti tra Roma e Pisa

Non sono tantissime le sfide tra la Roma e il Pisa. In totale 18, 14 in campionato con un bilancio di 10 vittorie giallorosse, 2 pareggi e 2 vittorie nerazzurre. In casa il bilancio è di 6 vittorie romaniste e una pisana. All'andata finì 1-0, era la fine di agosto, la Roma ottenne il secondo successo rimanendo a punteggio pieno.

A cura di Alessio Morra
18:30

Come arriva il Pisa

Il Pisa questa sera si presenta all'Olimpico con un piede in Serie B. Ultimo posto con il Verona e nove punti di distacco da Lecce e Cremonese, da recuperare in sette partite. Una montagna gigante.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

Non arriva bene la Roma alla sfida odierna con il Pisa. Il 5-2 incassato dall'Inter è stato pesantissimo ed ha reso molto complicata la corsa al quarto posto. Vincere oggi potrebbe aiutare i giallorossi a tornare nella scia di Como e Juventus.

A cura di Alessio Morra
18:00

Dove vedere Roma-Pisa di Serie A in TV e streaming

La partita che aprirà la 32ª giornata di Serie A, cioè questa tra Roma e Pisa, sarà visibile sia agli abbonati di Sky che a quelli di DAZN. L'incontro si potrà vedere dalle ore 20:45, di questo venerdì 10 aprile. Streaming sempre per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
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