Roma-Pisa oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

Roma-Pisa è l’anticipo del 32° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Olimpico, diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Gasperini e Hiljemark.

La Roma ospita il Pisa nell'anticipo del 32° turno della Serie A 2025-2026: fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico con diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

La squadra giallorossa si presenta alla sfida contro il Pisa in un momento altalenante, dopo un periodo poco brillante in campionato: nelle ultime cinque giornate i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno raccolto appena una vittoria e un pareggio, a fronte di tre sconfitte. Tra queste spiccano il pesante 5-2 subito sul campo dell’Inter e i ko esterni contro Como e Genoa, entrambi per 2-1. All’Olimpico sono arrivati gli unici segnali positivi: il successo di misura sul Lecce e il pirotecnico 3-3 con la Juventus, risultato che ha segnato l’inizio della fase negativa.

Non vive un momento migliore il Pisa, atteso da una trasferta complicata nella Capitale. Nelle ultime cinque gare di campionato la squadra di Oscar Hiljemark ha conquistato solo tre punti, grazie alla vittoria casalinga contro il Cagliari (3-1). Per il resto sono arrivate quattro sconfitte, alcune anche pesanti come il 5-0 contro il Como e il 4-0 contro la Juventus, oltre ai ko di misura contro Bologna e Torino.

Dove vedere Roma-Pisa in diretta TV e in streaming: l'orario

Roma-Pisa è una partita che si vedrà esclusivamente in diretta per gli abbonati DAZN e potranno seguirla sia su una classica Smart TV (collegata a internet) sia tramite device come smartphone o tablet (attraverso l'app dedicata) oppure su pc collegandosi direttamente sul sito dazn.it. Il match è in programma alle ore 20:45, quando l'arbitro Ermanno Feliciani (sez. Teramo) fischierà l'inizio.

Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini deve mettere mano soprattutto al reparto arretrato, complici gli acciacchi e in particolare l’assenza di Mancini: al suo posto è pronto Ghilardi, destinato a completare la linea difensiva con Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar. Sulle corsie laterali si va verso la conferma di Celik e Rensch, anche se Tsimikas resta un’opzione valida. In mezzo al campo, l’indisponibilità di Koné obbliga a puntare ancora sulla coppia Cristante-Pisilli. In avanti, invece, lo scenario è più definito: Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen.

Dall’altra parte, davanti a Semper, la difesa dovrebbe essere composta da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Sugli esterni toccherà a Leris e Angori garantire equilibrio tra fase offensiva e copertura. In mediana possibile conferma per Hojolt e Aebischer, mentre in attacco Durosinmi è pronto a riprendersi il ruolo di riferimento centrale, supportato ai lati da Moreo e Meister.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PISA (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojolt, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Meister. Allenatore: Oscar Hiljemark.