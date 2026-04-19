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Verona-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15

La diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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19 Aprile 2026 12:00
Ultimo agg. 12:16
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La diretta live della partita Verona-Milan per la 33a giornata di Serie A. Allegri punta ancora su Leao nonostante i fischi incassati contro l'Udinese e lo schiera in avanti in coppia con Pulisic. Sammarco risponde con il tandem Bowie-Orban. Verona e Milan vanno a caccia di punti dopo un periodo no. Decisamente in crisi il Verona che vede le speranze di salvezza molto ridotte. I rossoneri non possono sbagliare per non rischiare di complicare ancora il discorso per la qualificazione alla Champions. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN

12:15

Come arriva il Verona alla partita di oggi

Il Verona ha infilato un poker di sconfitte consecutive che hanno complicato e non poco la sua posizione. I gialloblu, ultimi in classifica a pari punti con il Pisa sono ormai a 9 lunghezze dal terzultimo posto. Un risultato positivo contro il Milan riaccenderebbe l’entusiasmo in vista del rush finale.

A cura di Marco Beltrami
12:00

Dove vedere Verona-Milan di Serie A in TV e streaming

Verona-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con la telecronaca della coppia formata da Ricky Buscaglia e Dario Marcolin. Quindi il match potrà essere seguito dagli abbonati o attraverso Smart TV oppure su TV tradizionali con appositi dispositivi. Per gli utenti Sky che hanno aderito all'apposita offerta sarà possibile guardare il match sul canale 214. Streaming in esclusiva su DAZN.

A cura di Marco Beltrami
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