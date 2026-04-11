La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di Boga

La Juventus vince in casa dell'Atalanta uno scontro diretto per il 4° posto: alla New Balance Arena decide un gol di Boga all'inizio della ripresa e ora la Vecchia Signora di Luciano Spalletti tiferà Inter, che andrà a fare visita al Como concorrente diretto dei bianconeri per l'ultimo posto per la prossima Champions League.

Partita che ha visto per larghi tratti la squadra di Raffaele Palladino farsi preferire per proposta e per occasioni create ma i nerazzurri di Bergamo sono mancati sempre nella zampata decisiva.

L'Atalanta sciupa tanto, la Juve è cinica: decide Boga

La Dea crea tanto e nel primo tempo meriterebbe il vantaggio: Palladino & co recriminano per il palo di Scalvini e per almeno un paio di occasioni non sfruttate bene da Zalewski e Krstovic.

All'inizio della ripresa l'azione che decide la partita: manovra insistita della Juve da destra, prima Conceiçao e poi Holm mettono in mezzo due palloni insidiosi ma sul secondo incomprensione tra Carnesecchi e la difesa, la palla finisce a Boga che a porta vuota la mette dentro.

Nel finale i nerazzurri provano in tutti i modi a pareggiare ma è mancata sempre la concretezza in zona gol: l'Atalanta è quasi fuori dalla corsa per il 4° posto mentre la Juventus si porta a -3 dal Milan, oggi sconfitto dall'Udinese e con lo scontro diretto a San Siro tra due giornate. Una vittoria importantissima e per nulla banale per la Vecchia Signora, che festeggia così il rinnovo del contratto di Spalletti.

Atalanta-Juventus, il tabellino

RETI: 48′ Boga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72′ Ahanor); Zappacosta (86′ Bellanova), De Roon (72′ Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (55′ Raspadori); Krstovic (72′ Scamacca). All. Palladino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (70′ Gatti), Locatelli, Thuram (71′ Koopmeiners), Cambiaso (79′ Kostic); Conceiçao (79′ Miretti), Yildiz (58′ David); Boga. All. Spalletti.

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. Napoli).