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Cesc Fabregas celebra il Como in Europa: “Tra 20 anni ricorderemo questa data. Non siamo Juve o Inter”

Il Como battendo il Verona si è qualificato matematicamente per le coppe europee. Cesc Fabregas ha rimarcato questo risultato, enfatizzando la qualificazione con parole forti.
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A cura di Alessio Morra
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Il Como per la prima volta giocherà le coppe europee. Il gol di Douvikas ha permesso alla squadra lombarda di battere il Verona, 1-0, e di avere la certezza dell'Europa. Quale competizione sarà lo definiranno le ultime due giornate. Tutte le porte sono aperte. Cesc Fabregas, il grande artefice, dopo la partita ha esaltato la sua squadra ricordando che appena due anni fa il club della famiglia Hartono celebrava la promozione dalla Serie C alla Serie B.

"Il 10 maggio è una data storica per il Como"

Anche se sarà ‘solo' Conference League sarà qualcosa di straordinario, di storico, Fabergas non solo ne è consapevole, ma rimarca il traguardo raggiunto, lo ha fatto a caldo parlando con DAZN subito dopo Verona-Como: "Sono molto contento, sono orgoglioso, il 10 maggio è una data storica per il club e per la città: due anni fa abbiamo ottenuto la promozione in Serie A, ora siamo in Europa. Si tratta di un sogno difficile da spiegare".

"Tra 20 anni ricorderemo questo risultato"

Fabregas non solo guarda all'oggi, ma guarda al futuro. "Tra 20 anni ricorderemo questo risultato, bisogna dare valore a momenti come questo. Non siamo Juventus, Inter, Milan o Napoli, ma proviamo a lottare. Siamo umili e pian piano vedremo dove arriveremo tra 5 o 6 anni, questa è la strada giusta. Il centro sportivo non esisteva. In due anni e mezzo siamo tutti cresciuti in modo incredibile".

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La classifica è corta, il Como è sesto e può ottenere la qualificazione in ognuna delle tre coppe europee: "Ora mancano due partite, vedremo se arriveremo ancora più in alto, ma questa è comunque storia".

I calciatori del Como celebrano la qualificazione alle coppe europee dopo l’1–0 al Verona.
I calciatori del Como celebrano la qualificazione alle coppe europee dopo l’1–0 al Verona.

Infine un dubbio sul suo futuro a breve. Perché Fabregas si era organizzato per andare al Camp Nou per Barcellona-Real Madrid, ma non sa ancora se guarderà il Clasico: "Ho un aereo alle 17:30, ma deciderò entro mezz'ora se salire a bordo oppure no". Il Clasico è un appuntamento imperdibile, ma Fabregas forse vuole rimanere a celebrare il giorno storico con la sua squadra.

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