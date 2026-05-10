Barcellona-Real Madrid oggi in TV in chiaro, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

La materializzazione di un sogno, il terrore dell'incubo. Sintesi estrema per definire il Clasico che si giocherà stasera al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid. Questa è sempre la partita da vincere. Oggi lo è un po' di più per il Real Madrid. Perché se lo farà riuscirà a guastare la festa del Barcellona, che invece anche solo pareggiando vincerebbe la Liga, lo farebbe per la 29ª volta, in casa e davanti ai rivali di sempre. Insomma, ci sono tutti gli estremi per una partita da non perdere. Si parte alle ore 21. Barcellona-Real Madrid si potrà seguire su DAZN e in chiaro su Rete 4.

Sarà anche la partita dei grandi assenti, sì, perché all'appello mancherà Yamal, ma non Mbappé che ha recuperato, mancheranno anche Valverde e Tchouameni, che sarebbero venuti alle mani nello spogliatoio, con l'uruguaiano addirittura in ospedale. Anche se tutti hanno smentito. In ogni caso di stelle ce ne saranno sul campo di gioco, che potrebbe essere teatro di festa. Il Barcellona ha 88 punti e se vincerà tutte le restanti quattro partite toccherebbe la tripla cifra, arrivando a 100 punti tondi. Il Real Madrid 77. Quindi undici in meno, per questo motivo i blancos se non vinceranno consegneranno il titolo ai rivali, che comunque festeggeranno comunque in questo mese di maggio. Ma in un Barcellona-Real Madrid non è mai stato assegnata la Liga, fino a oggi. Per Flick sarà il quinto titolo in assoluto, il secondo della stagione. Il Real chiuderà con zero tituli, e si prepara a richiamare Mourinho, al posto del traghettatore Arbeloa.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in TV e streaming

La Liga viene trasmessa in esclusiva dalle ore 21 da DAZN, che manderà in onda naturalmente anche la partita di ritorno della Liga 2025-2026 tra Barcellona e Real Madrid. Ma grazie a un accordo tra DAZN e Mediaset il ‘Clasico' si potrà seguire stasera anche in chiaro. Sarà infatti in diretta TV anche su Rete 4, con lo streaming gratuito su Mediaset Infinity. Il collegamento inizierà alle 20:45.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid: le scelte di Flick e Arbeloa

Manca Yamal. Ma anche Koundé e Courtois. Oltre a Valverde e Tchouameni. Raphinha partirà dalla panchina, così come Alaba. Fuori anche gli infortunati Mendy e Eder Militao.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa