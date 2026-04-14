Fabregas vede Chivu e la panchina protestare e gli urla contro: “Siete l’Inter, siete un livello alto”

Como-Inter è stata una partita ricca di emozioni. A 48 ore dal 3-4 finale che ha fatto divertire tifosi allo stadio e pubblico da casa, vengono fuori retroscena di novanta minuti a dir poco tesi. Nel corso della rubrica d'approfondimento ‘Bordocam' in onda su DAZN, vengono messe in evidenza tutte le situazioni accadute in campo e sulle panchine delle due squadre non visibili in diretta. Sin dai primi minuti la tensione era palpabile dato che Fabregas era stato in grado di mescolare tanto le carte da far impazzire Chivu e i suoi ragazzi.

Confusione generale prima dei due gol del Como che hanno gelato i nerazzurri. La rete di Thuram e il secondo tempo d'autore della squadra di Chivu hanno poi contribuito ad accendere ulteriormente la partita. Soprattutto un episodio in particolare ha fatto scatenare Cesc Fabregas stufo delle continue proteste di Chivu e della panchina nerazzurra contro l'arbitro: "Basta Cri, basta". Queste le parole di Fabregas che però nel finale di partita esplode vedendo una reazione a suo dire esagerata. E urla contro la panchina: "Siete l'Inter oh!".

Le parole di Fabregas contro Kolarov.

L'arbitro Massa non aveva fischiato un fallo su Carlos Augusto e così Chivu impazzisce urlando tutta la sua rabbia contro il direttore di gara. A quel punto Fabregas non ci sta e stanco di quel continuo caos dall'altra partita va incontro all'allenatore dei nerazzurri e l'area tecnica: "Ehi siete l'Inter, siete l'Inter – ripete più volte aggiungendo poi – Siete di un livello alto, calma raga, calma". Chivu però continua ad urlare e nonostante il Quarto uomo cercasse di placarlo protesta: "Era fallo su Carlos Augusto! Mi sembra di sognare oggi".

Il momento in cui Fabregas si avvicina alla panchina dell’Inter.

Fabregas vuole far capire a Chivu che quel logo, i colori e la storia dell'Inter in quel momento non venivano onorati. Come se fosse una mancanza di stile per una società così gloriosa come l'Inter. Tenta di pungerli nell'orgoglio, nel loro comportamento Fabregas, e di certo non si sottrae. Kolarov tenta di spiegare allo spagnolo che le circostanze della partita stavano portando a un livello di tensione alto. Poi Barella gli risponde a tono in panchina, si agita, e Chivu è costretto a calmarlo lui stesso per riportare il sereno tra giocatori e staff.