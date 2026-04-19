Orban scende dall’auto e si scaglia contro un tifoso dopo Verona-Milan: urla e spinte, poi le scuse

Dopo Hellas Verona–Milan, tensione nel parcheggio: Gift Orban scende dall’auto e nasce un parapiglia. Spintoni e paura tra i presenti, poi il giocatore rientra e prova a scusarsi.

Verona-Milan non si è chiusa al triplice fischio, ma ha avuto una coda inattesa e decisamente tesa all’esterno dello stadio Marcantonio Bentegodi. Dopo la sconfitta club gialloblù contro i rossoneri, l’attenzione si è spostata dal campo al parcheggio Masprone, dove si è verificato un episodio che ha coinvolto l’attaccante Gift Orban.

Secondo quanto riportato da testimoni e dalle immagini diffuse da Telenuovo, il calciatore stava lasciando l’impianto a bordo della propria auto, visibilmente nervoso per il risultato. Alcuni tifosi si sono avvicinati per chiedere le consuete foto di fine partita, tra cui anche un padre con il figlio. Orban avrebbe però declinato, spiegando di avere fretta. La situazione si è surriscaldata quando un altro sostenitore ha insistito, invitandolo a fermarsi per il bambino.

A quel punto, mentre il giocatore tentava di allontanarsi, uno dei presenti avrebbe colpito il cofano della vettura con una manata, probabilmente per segnalare la presenza di persone davanti all’auto o per protesta. La reazione è stata immediata: Orban ha fermato la macchina, è sceso e ha affrontato il tifoso, arrivando al contatto fisico e dando origine a una rissa.

Orban scende dall’auto e fa rissa con un tifoso dopo Verona-Milan

Nel video si vedono spintoni ripetuti e momenti di forte tensione, con alcune persone che cercano di dividere i due. Attorno, la scena è caotica: urla, concitazione e anche la paura di chi assiste, con un bambino che scoppia in lacrime. Diversi tifosi sono intervenuti per riportare la calma, mentre altri hanno ripreso tutto con i cellulari.

La situazione ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine: la Digos è arrivata sul posto per effettuare gli accertamenti e ricostruire con precisione quanto accaduto. Nel frattempo, il calciatore è stato allontanato da un addetto del club per evitare ulteriori escalation.

Secondo alcune ricostruzioni, una volta rientrato all’interno della struttura, Orban avrebbe provato a rimediare, tornando sui propri passi e scusandosi per l’accaduto. Resta però un episodio grave, destinato a far discutere e che potrebbe avere conseguenze anche a livello disciplinare.