Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan, Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° posto

Un gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere 1-0 in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli. Partita non brillante per la squadra di Allegri ma dopo due sconfitte l’unica cosa che contava era ritrovare i 3 punti.

Un gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli. Partita non brillante per la squadra di Massimiliano Allegri ma dopo due sconfitte l'unica cosa che contava era ritrovare i 3 punti.

Dopo le pesanti battute d'arresto con Napoli e Udinese, il Diavolo torna a vincere e con una prova solida si riporta sul secondo gradino del podio del campionato: le velleità Scudetto sono ormai lontane e l'unico pensiero è conquistare il pass per la prossima Champions League quanto prima. Al momento i rossoneri sono a +8 sul quinto posto e molto dipenderà anche dallo scontro diretto con la Juventus a San Siro del prossimo turno.

Rabiot firma la vittoria a Verona: il Milan torna a vincere ed è 2°

Avvio dai ritmi contenuti al Bentegodi, con poche accelerazioni e grande attenzione difensiva. Montipò si fa trovare pronto sui tentativi di Modrić e Rabiot, mentre Bartesaghi non inquadra la porta su calcio piazzato. Al 41’ è il solito Rabiot a sbloccare il risultato, sfruttando l’assist di Leão e battendo in diagonale il portiere dei gialloblù. Prima dell'intervallo è Maignan a salvare la porta rossonera su Belghali.

Nella ripresa l'Hellas mette paura ai rossoneri con Vermesan, che ci prova in un paio di occasioni; ma trova sempre Maignan presente e concentrato sulle sue conclusioni. Nel finale Matteo Gabbia protagonista in entrambe le aree di rigore: prima gli annullano un gol per fuorigioco di Santi Gimenez e salva il Milan mettendo il piede il centrale per respingere la deviazione in area piccola di Orban.

Verona-Milan, il tabellino

RETI: 41′ Rabiot.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke (21′ Lirola), Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric (46′ Vermesan); Bernede, Belghali; Orban. Allenatore: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (63′ Saelemaekers), Fofana (63′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (63′ Gimenez), Pulisic (80′ Nkunku). Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Daniele Chiffi.