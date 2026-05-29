LIVE Milan, Iraola si allontana e spunta Pochettino. Rangnick vuole Jaissle: le ultime notizie sul nuovo allenatore

Le notizie dell'ultima ora sul nuovo allenatore del Milan: Andoni Iraola rifiuta l'offerta del rossonera e tra le opzioni più concrete c’è quella legata a Matthias Jaissle, sostenuto con forza da Ralf Rangnick, figura che potrebbe assumere un ruolo chiave nell’area sportiva rossonera.
Parallelamente, resta aperto anche il fronte che porta a Mauricio Pochettino: il tecnico argentino, oggi alla guida della nazionale degli Stati Uniti, avrebbe già avuto un confronto nei giorni scorsi con i dirigenti milanisti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.
Iraola rifiuta il Milan: può andare al Bayer Leverkusen o al Crystal Palace
Andoni Iraola ha fatto sapere al Milan di non essere intenzionato ad accettare la proposta per guidare i rossoneri. Nelle ultime ore, il Bayer Leverkusen avrebbe rilanciato con un’offerta migliorata, intensificando la pressione per convincere il tecnico. Sul tavolo resta anche la proposta del Crystal Palace, già presentata da tempo e considerata molto importante, in attesa della decisione finale dell’allenatore basco.
Chi sarà il prossimo allenatore del club rossonero
L'idea più concreta era quella che portava Andoni Iraola ma sono in corso più valutazioni per la panchina del Milan. Al momento bisogna capire anche chi sarà il prossimo direttore sportivo e gli altri membri dell'organigramma: uno dei profili che piacciono di più è quello di Ralf Rangnick, che attualmente è CT dell'Austria e Ibrahimovic gli vuole dare un ruolo da direttore tecnico.
C'è stato un contatto con Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti, che avrebbe già avuto un confronto nei giorni scorsi con i dirigenti milanisti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Da monitorare i profili di Xavi e van Bommel, che piacciono molto a Ibra. Sullo sfondo restano Thiago Motta e Italiano.
Le ultime notizie sul nuovo allenatore del Milan in diretta
Il casting del Milan per il nuovo allenatore entra nel vivo, con decisioni attese a breve da parte di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Le valutazioni dipendono anche dalla futura struttura dirigenziale e dal possibile nuovo responsabile dell’area sportiva.
Tra i nomi più caldi c’è quello di Matthias Jaissle, sostenuto in particolare da Ralf Rangnick, che lo considera il profilo ideale per il nuovo corso rossonero. Il tecnico, oggi all’Al-Ahli, ha già conquistato due titoli asiatici e sarebbe disponibile a cambiare progetto, anche se resta da risolvere il nodo contrattuale.
Parallelamente, il Milan ha avviato contatti anche con Mauricio Pochettino: il tecnico della nazionale statunitense avrebbe incontrato nei giorni scorsi Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il suo nome resta in lista, pur non essendo in cima alle preferenze.
Il quadro resta aperto anche ad altre opzioni, ma il Milan punta a chiudere il prima possibile per impostare il nuovo ciclo tecnico dopo una stagione complicata e la necessità di ripartire da zero.