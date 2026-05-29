LIVE Milan, Iraola si allontana e spunta Pochettino. Rangnick vuole Jaissle: le ultime notizie sul nuovo allenatore

L'idea più concreta era quella che portava Andoni Iraola ma sono in corso più valutazioni per la panchina del Milan. Al momento bisogna capire anche chi sarà il prossimo direttore sportivo e gli altri membri dell'organigramma: uno dei profili che piacciono di più è quello di Ralf Rangnick, che attualmente è CT dell'Austria e Ibrahimovic gli vuole dare un ruolo da direttore tecnico.

C'è stato un contatto con Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti, che avrebbe già avuto un confronto nei giorni scorsi con i dirigenti milanisti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Da monitorare i profili di Xavi e van Bommel, che piacciono molto a Ibra. Sullo sfondo restano Thiago Motta e Italiano.