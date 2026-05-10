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Polemica Mbappé, lascia a sorpresa l’allenamento e salta il Barcellona: nuovi problemi per il Real

A cinque minuti dalla fine dell’ultimo allenamento Mbappé ha sorpreso tutti lamentando un problema alla coscia: non giocherà contro il Barcellona, in casa Real sale la tensione.
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A cura di Ada Cotugno
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Kilyan Mbappé non giocherà il Clasico contro il Barcellona: il Real Madrid sperava di ritrovare il suo attaccante per questo appuntamento importante ma il francese ha alzato bandiera bianca nel modo più assurdo, lasciando i suoi compagni di squadra senza parole. Ha svolto tutti gli allenamenti, ma a cinque minuti dalla fine dell'ultima sessione si è ritirato lamentando un fastidio ai muscoli posteriori della coscia che hanno costretto Arbeloa a cambiare tutti i piani. Eppure gli esami medici avevano suggerito che si era completamente ripreso dall'infortunio muscolare al retto femorale del quadricipite destro.

Non giocherà contro i blaugrana, in una partita che potrebbe regalare il titolo ai rivali di sempre, e secondo Marca il suo passo indietro avrebbe sorpreso tutti: lo staff tecnico era ottimista e Mbappé si era allenato senza nessun tipo di problema prima di annunciare che non avrebbe giocato. È l'ennesima batosta per i Blancos che stanno vivendo una stagione turbolenta: lo spogliatoio è spaccato in due e il francese aveva già fatto discutere per il viaggio con la fidanzata mentre era infortunato.

Mbappé ha accusato un nuovo problema fisico
Mbappé ha accusato un nuovo problema fisico

Mbappé rinuncia al Clasico contro il Barcellona

Arbeloa era convinto di poterlo portare almeno in panchina, dato che per tutta la settimana si è allenato senza nessun problemi, ma all'ultima sessione è accaduto l'impensabile: a cinque minuti dalla fine dell'ultimo allenamento Mbappé ha detto di aver dolore alla coscia e di non poter giocare contro il Barcellona a causa di questo nuovo problema fisico. Nessuno se lo aspettava e i compagni di squadra sono rimasti sconvolti dal suo atteggiamento.

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Il francese ha abbandonato la sessione senza dare ulteriori spiegazioni e chiaramente non è stato convocato dall'allenatore che dovrà fare a meno di lui. Una batosta che si aggiunge a una settimana complicata per il Real Madrid, segnata dalla lite tra Valverde e Tchouameni (con l'uruguaiano trasportato in ospedale) che poi è stata smentita pubblicamente. Ma il ritiro di Mbappé non ha fatto che accentuare i problemi che ci sono tra lui e la tifoseria: il francese è stato criticato dal pubblico che ha addirittura aperto una petizione per farlo andare via, una situazione già molto delicata che potrebbe essere arrivata al punto di rottura.

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