Il Barcellona può vincere il campionato contro il Real Madrid: non è mai successo nella storia

Il Barcellona è a un solo punto dalla vittoria del campionato che per la prima volta nella storia potrebbe avvenire in un Clasico. La squadra di Flick potrebbe essere matematicamente incoronata come regina della Liga nella partita di domenica contro il Real Madrid che sarebbe spettatore della vittoria dei più grandi rivali: i Blancos possono decidere di far rimandare la festa agli avversari, ma saranno costretti a vincere in un Camp Nou già pronto a festeggiare.

Le combinazioni per la vittoria del Barcellona

I conti sono molto facili da fare: il Barcellona è primo in Liga con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid quando mancano quattro partite alla fine del campionato. Ci sono 12 punti ancora in palio e per questo i blaugrana vincerebbero il titolo anche soltanto con un pareggio. Gli basterà non perdere in casa contro i Blancos nel Clasico che si giocherà domenica sera alle ore 21:00. In caso di pareggio o di vittoria la squadra di Flick festeggerà la vittoria della Liga proprio davanti agli eterni rivali.

Sarebbe una prima volta assoluta, dato che la partita Barcellona-Real Madrid non ha mai potuto assegnare un titolo: nessuna delle due squadre ha mai vinto il campionato in un Clasico, una statistica strana dato che è la partita più giocata del calcio spagnolo. Non ha mai avuto un peso così grande per la Liga e domenica potrebbe sancire la vittoria definitiva del Barcellona che in questa stagione ha messo in atto la sua fuga su tutte le concorrenti creandosi un ampio margine di vantaggio. I Blancos potrebbero anche regalare una serata molto amara al Barça perché hanno il loro destino nelle mani. Se la squadra guidata da Arbeloa dovesse vincere rimanderebbe la festa dei blaugrana alla giornata successiva, una piccola soddisfazione prima di vederli alzare inevitabilmente il trofeo.