Boban attacca Flick e il Barcellona: “Con questa difesa non vinceranno mai la Champions League”

Zvonimir Boban non usa giri di parole e attacca Flick e il Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Atletico Madrid: "Con questa difesa non la vinceranno mai". L'ex calciatore e ora opinionista di Sky ha utilizzato parole molto forti per parlare dell'atteggiamento tattico della squadra Culè.

Sempre nell'analisi della rosa del club catalano, l'attuale presidente della Dinamo Zagabria e ex Direttore Tecnico della UEFA ha ampliato il suo discorso: "Con una punta centrale come Ferrán Torres, con tutto il rispetto perché ha fatto gol, e una difesa così non sei al livello per vincere la Champions League".

Parole non banali, soprattutto perché il Barcellona era indicata come una delle candidate alla vittoria finale sia lo scorso anno, quando uscì in semifinale con l'Inter, che quest'anno, con l'eliminazione per mano dell'Atletico.

Boban: "È assurdo che nel lavoro di Flick succedano da due anni sempre le stesse cose"

Prima di esprimere il suo punto di vista, Boban ha ascoltato l'analisi di Hansi Flick ai microfoni di Sky: "Abbiamo giocato molto bene entrambe le partite, ma loro hanno segnato questo gol in più. Abbiamo avuto tante opportunità per segnare altri gol nel primo tempo. Alla fine le abbiamo provate tutte. La promessa di vincere la Champions nel 2027? Sì, ci riproveremo l'anno prossimo. Siamo il Barcellona e vogliamo vincerla. Penso che per come sta giocando una squadra sia qualcosa di grandioso, alleno una squadra giovane. Dobbiamo migliorare e lo faremo".

Subito dopo l'ex centrocampista di Milan, Bari e della nazionale croata ha espresso le sue perplessità sul lavoro di Flick al Barça soprattutto nella fase difensiva: "È assurdo che nel lavoro di Flick succedano da due anni sempre le stesse cose, che ti prendano alle spalle entrandoti dietro la linea, che sulle palle scoperte non corrano mai indietro. È ovvio che lui non sa correggere gli errori, perché da due anni succedono sempre le stesse cose. Anche contro l'Inter l'anno scorso ha preso tre gol. È giusto stare alti quando fai pressing, ma devi farcela a correre dietro. Questa non è una filosofia di gioco giusta difensivamente, è troppo rischiosa".