Atletico Madrid in semifinale di Champions: sfida pazzesca col Barcellona che vince, ma non basta

L'Atletico Madrid è in semifinale di Champions al termine di una partita pazzesca giocata nei quarti di ritorno contro il Barcellona al Metrpolitano. I catalani vincono 2-1 in trasferta ma non basta visto lo 0-2 della squadra di Simeone all'andata al Camp Nou. Yamal e Ferran Torres segnano subito il doppio vantaggio del Barcellona poi accorcia le distanze Lookman, sempre nel primo tempo. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Ferran Torres e Barcellona in 10 per l'espulsione di Eric Garcia. Alla fine è il Cholo a festeggiare l'accesso in semifinale del suo Atletico.

Il gol del vantaggio firmato da Yamal.

Tre gol nel primo tempo e tanto spettacolo al Metropolitano

Il Barcellona inizia subito forte con il gol del vantaggio realizzato da Lamine Yamal. Il talento dei catalani era andato vicinissimo alla rete dopo trenta secondi, poi immediatamente dopo questa occasione, eccolo mettere a segno il vantaggio battendo in uscita il portiere Musso. Yamal recupera un pallone che carambola a Ferran Torres, passaggio di ritorno per il talento blaugrana che batte l'estremo difensore dell'Atletico. Finita? Neanche per sogno. Un errore dei Colchoners mette Olmo nelle condizioni di servire con un assist l'inserimento di Ferran Torres che di sinistro fa 0-2.

Lopez di testa sfiora immediatamente dopo il tris ma la doccia gelata per i catalani arriva quando a poco più di mezz'ora di partita Llorente da destra con un assist riesce a trovare l'inserimento vincente di Lookman che a botta sicura fa 1-2. La partita si riapre e in questo momento la squadra di Simeone sarebbe in semifinale di Champions. I catalani però nel finale di tempo hanno provato più volte a rendersi pericolosi ma Musso ha fatto buona guardia.

Il momento in cui viene espulso Eric Garcia.

Il Barcellona resta in dieci nella ripresa e l'Atletico difende il vantaggio

Nel secondo tempo il Barcellona parte di nuovo forte ma non riesce a trovare la via del gol. Ruggeri resta a terra a lungo per un colpo alla testa poi una volta rialzato si riprende l'azione. L'Atletico sfiora ancora il gol con Llorente il quale si fa bloccare dalla gamba di Garcia il quale è bravissimo a salvare il Barcellona. Partita ricca di batti e ribatti. I catalani trovano il gol ancora con Ferran Torres ma l'arbitro annulla successivamente dopo una segnalazione da parte del VAR. E così i Colchoneros si lanciano verso la metà campo avversaria trovando l'episodio che cambia la ripresa.

Sorloth lanciato a rete viene steso da Eric Garcia. L'arbitro inizialmente estrae il giallo e poi segnala fuorigioco annullando l'ammonizione al difensore. Ma il VAR richiama Turpin mandandolo al monitor dove l'arbitro vede il fallo di Garcia e la posizione regolare e non di fuorigioco, da parte di Sorloth: è rosso per Garcia e il Barcellona resta in dieci uomini. Simeone manda in campo Nico Gonzalez che sfiora la rete. Il finale è rovente, Lewandowski ha la possibilità di segnare il gol che voleva dire supplementari ma la difesa di casa è un bunker. L'arbitro assegna 8 minuti di recupero ma il Barcellona non riesce a segnare e così è l'Atletico a volare in semifinale.