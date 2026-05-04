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L’Atletico Madrid cambia hotel a Londra per la superstizione di Simeone prima della semifinale

Simeone ha chiesto all’Altetico Madrid di cambiare l’hotel in cui alloggia la squadra a Londra prima della semifinale di Champions: gli evoca un precedente da dimenticare.
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A cura di Ada Cotugno
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Un solo passo separa l'Atletico Madrid dalla finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata contro l'Arsenal, un risultato pieno di polemiche per i due rigori assegnati e quello revocato per un fallo su Eze, gli spagnoli andranno a Londra alla ricerca dell'impresa per coronare questa stagione. Ma c'è un piccolo dettaglio che ha fatto storcere il naso a Diego Simeone: il superstizioso allenatore ha chiesto alla società di cambiare hotel, perché quello scelto lo riportava a una brutta sconfitta subita a ottobre contro i Gunners che non vuole di certo ripetere nella semifinale di ritorno.

Simeone chiede di cambiare hotel

I piani della società sono stati stravolti dalla piccola richiesta dell'argentino: si è accolto che l'hotel era lo stesso dell'ultima trasferta a Londra che risale alla fase campionato di questa Champions League e ha chiesto di sceglierne uno diverso, secondo quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito. In quella partita, giocata lo scorso ottobre proprio all'Emirates, l'Atletico Madrid aveva perso per 4-0 in una serata completamente da dimenticare, subendo addirittura tre gol nel giro di sei minuti con la doppietta lampo di Gyokeres.

Simeone è superstizioso e per questo ha deciso di cambiare ogni cosa, chiedendo alla società di prenotare un nuovo albergo per tenere alla larga il più possibile il ricordo di quel precedente bruttissimo. L'allenatore è stato accontentato e l'Atletico Madrid si accomoderà in un hotel diverso da quello della sua ultima gita a Londra. In conferenza stampa ha sdrammatizzato la situazione: "Ora stiamo meglio rispetto a ottobre, e l'hotel costa meno". Sicuramente c'è un fondo di verità perché le due squadre sono profondamente diverse. L'Arsenal aveva chiuso la fase campionato da imbattuta mentre gli spagnoli hanno dovuto affrontare i playoff, ma i due club hanno vissuto percorsi opposti: i Gunners hanno perso punti in campionato e si sono dimostrati vulnerabili anche in Champions, mentre l'Atletico in Europa ha vissuto un ottimo percorso sempre in crescita.

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