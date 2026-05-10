Flick scopre che il padre è morto la notte prima del Clasico, ma sarà in panchina con il Barcellona

I giocatori del Barcellona hanno saputo la notizia in mattinata: Flick ha perso suo padre la notte prima della partita, ma ha deciso di andare comunque in panchina.

La vigilia del Clasico è tesa, il titolo è a soli due punti di distanza e il Barcellona può chiudere una stagione positiva. Ma la notte prima della partita è stata dolorosa per Hansi Flick che ha perso suo padre: ha ricevuto la notizia peggiore di ore a poche ore dalla partita contro il Real Madrid e l'ha comunicata personalmente allo spogliatoio del Barcellona che è rimasto sconvolto da questa tragedia.

I blaugrana hanno diramato un comunicato di cordoglio, seguiti dai Blancos che gli hanno reso omaggio prima della partita, ma nonostante il grande lutto l'allenatore ha deciso che rispetterà i suoi impegni e sarà in panchina per sostenere i suoi giocatori, con la speranza di potergli dedicare un grande successo. Giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il padre del tecnico e quasi sicuramente al Camp Nou verrà rispettato un minuto di silenzio.

Il lutto di Flick poche ore prima della partita

Il momento di grande tensione è stato rotto da una notizia improvvisa e drammatica. Flick ha saputo della morte di suo padre la notte prima della partita, una notizia che ha comunicato personalmente ai suoi giocatori negli spogliatoi durante questa mattina, a poche ore dalla gara contro il Real Madrid: è cruciale per la vittoria del campionato, perché i blaugrana potrebbero vincere il titolo nel Clasico per la prima volta nella storia.

È un momento delicato e triste per l'allenatore tedesco, devastato dalla scomparsa di suo padre. Tutto il Barcellona si è stretto accanto a lui e Flick ha deciso di restare alla guida della squadra nonostante il lutto che sta vivendo. Sarà in panchina per la partita di questa sera nonostante il peso emotivo che si porta dietro: vuole scendere in campo, cercando di onorare suo padre con la vittoria del titolo che rappresenterebbe il modo più bello di ricordarlo.