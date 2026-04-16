Il Real non vincerà nessun trofeo per la seconda stagione di fila, la sesta negli ultimi 100 anni

Fuori dalla Champions e dalla Coppa del Re, secondo in campionato a -9 dal Barcellona: il Real Madrid non vincerà nessun titolo, è la sesta volta che accade nell’ultimo secolo.

Il Real Madrid è fuori anche dalla Champions League e chiuderà la seconda stagione consecutiva senza vincere alcun trofeo. Non è una consuetudine dalle parti del Bernabeu dove ogni anno la collezione viene ampliata con una nuova coppa da poter esporre. L'eliminazione contro il Bayern Monaco ha tagliato i Blancos fuori da tutto e ora resta soltanto il campionato, dove però il Barcellona è primo a nove punti di distacco.

A meno che non riesca a colmare questo divario con una grande rimonta, il Real Madrid resterà senza trofei per la sesta stagione negli ultimi 100 anni. È una statistica assurda che delinea la grandezza del club ma sottolinea anche la crisi profonda che si è ritrovato a vivere dopo l'addio di Carlo Ancelotti e l'avvicendamento di Xabi Alonso e Arbeloa in panchina che non ha portato a nessun risultato.

Il Real Madrid è stato eliminato in Champions dal Bayern Monaco

Seconda stagione di fila senza trofei per il Real

Non sono i Galacticos per nulla: 36 campionati, 15 Champions League e tanti altri trofei decorano le vetrine del museo dei Blancos che quest'anno non avranno nulla da poter collezionare visto che sono usciti dalla Champions League e dalla Coppa del Re e in campionato sono secondi a nove punti dalla vetta. Probabilmente sarà una delle poche stagioni senza trofei per il Real Madrid, una particolarità accaduta soltanto cinque volte negli ultimi 100 anni.

Soltanto nel 2005, 2006, 2010, 2021 e 2024 gli spagnoli hanno chiuso l'anno senza vincere nemmeno una coppa, un fatto molto strano per tifosi abituati a portare a casa almeno un titolo ogni anno nell'ultimo secolo. È raro vedere il Real Madrid così in difficoltà e il nervosismo mostrato in Champions contro il Bayern Monaco è il sintomo più evidente i problemi che tormentano questa squadra, incapace di rialzare la testa dopo il regno di Carlo Ancelotti: anche lui aveva chiuso la sua esperienza senza alcun trofeo, ma nessuno dei tifosi si sarebbe mai aspettato di bissare il disastro per il secondo anno consecutivo.