Carvajal inveisce contro l’arbitro dopo l’espulsione di Camavinga in Champions: “È colpa tua”

Dopo l’espulsione di Camavinga la panchina del Real Madrid non è riuscita a contenere la frustrazione: Carvajal ha cominciato a inveire contro l’arbitro Vincic.

È stato un finale di partita da nervi tesi per il Real Madrid, eliminato dalla Champions League ai quarti di finale dopo due sconfitte contro il Bayern Monaco. In Baviera la rimonta sembrava possibile ma il cartellino rosso per Camavinga a quattro minuti dalla fine ha rovinato tutto: gli spagnoli erano sul 3-2 e vedevano i supplementari, ma sono sprofondati finendo sotto per 4-3 in un vortice di minuti confusi e pieni di polemiche.

Tra i più agitati in panchina c'era il capitano Carvajal che ha puntato il dito dritto verso l'arbitro, considerato dai Blancos come il grande colpevole di questa eliminazione. Le telecamere hanno indugiato su di lui mentre indicava Slavko Vincic e continuava a ripetere "È colpa tua, è fott*****nte colpa tua", mentre il resto della squadra restava a guardare.

La rabbia di Carvajal contro l'arbitro

Le immagini di Movistar Plus+ Deportes hanno catturato tutta la frustrazione del Real Madrid, condizionato dall'espulsione finale che ha spalancato le porte al Bayern Monaco per la vittoria finale. Il rosso a Camavinga è stato controverso: Vincic aveva estratto il secondo giallo e poi si era allontanato, probabilmente dimenticando che il giocatore fosse già stato ammonito in precedenza. Solo in un secondo momento ha realizzato che doveva scattare l'espulsione che ha scatenato la rivolta sulla panchina madrilena.

Tra i più arrabbiati c'è stato sicuramente Carvajal che ha immediatamente indicato l'arbitro continuando ad additargli tutte le colpe di una decisione che secondo lui era ingiusta. Il fischietto slavo ha fatto finta di non sentirlo ma lo spagnolo ha continuato a urlare per diversi minuti mentre si rivolgeva direttamente a Vincic. È stata l'ultima immagine di una serata da nervi tesi per il Real, eliminato dalla Champions con il peso della grande beffa negli ultimi minuti della partita di ritorno.