Il Chelsea punge l’Arsenal dopo la finale persa: “La casa dei trofei di Londra” con la foto della Champions

Il Chelsea provoca i rivali cittadini dell’Arsenal sui social con un post che celebra i trofei europei conquistati a Stamford Bridge: per i Gunners continua il tabù Champions, con la seconda finale persa dopo quella del 2006.

La sconfitta dell’Arsenal nella finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain ha scatenato le reazioni delle rivali, tra cui il Chelsea, che non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata via social.

Attraverso un post pubblicato su X, i Blues hanno invitato i tifosi a visitare la "casa dei trofei di Londra", promuovendo il tour dello stadio di Stamford Bridge. Ad accompagnare il messaggio, una galleria fotografica aperta proprio dall’immagine della Champions League, competizione che il Chelsea ha conquistato due volte nella sua storia, nel 2012 e nel 2021.

Un riferimento tutt’altro che casuale, considerato che l’Arsenal continua a inseguire il primo trionfo europeo. Con la finale persa ai rigori contro il PSG, i Gunners hanno infatti visto sfumare ancora una volta il sogno Champions.

Il Chelsea punge l’Arsenal dopo la finale persa: "Vieni a visitare la casa dei trofei di Londra"

Il dato è particolarmente amaro: secondo le statistiche, l’Arsenal è la squadra che ha disputato più partite nella competizione senza mai riuscire a sollevare il trofeo. Dopo l’ultima finale persa, il conteggio è salito a 226 incontri europei senza un successo finale.

Per il club londinese si tratta inoltre della seconda sconfitta in una finale di Champions, a vent’anni di distanza dalla precedente occasione mancata, mentre il Chelsea si è goduto l’occasione per alimentare una delle rivalità più sentite della capitale inglese.

Il club di Stamford Bridge qualche ora dopo ha provato a correggere il tiro: "Probabilmente meritiamo un altro cartellino rosso per quell'ultimo post! (riferendosi a quanto scritto poche ore prima) Ma sul serio, complimenti all'Arsenal per la vittoria in Premier League e per un'ottima cavalcata in Champions League. Non vedo l'ora di riprendere la battaglia con voi la prossima stagione".