Chivu festeggia la Coppa Italia dell’Inter: “Non era scontato vincere due trofei quest’anno”

Chivu resta con i piedi per terra e non si fa trascinare dal paragone con Mourinho dopo la vittoria della Coppa Italia: “Ci siamo meritati questi trofei, siamo tutti felici”

L'Inter alza al cielo di Roma la decima Coppa Italia della sua storia che chiude un incredibile doblete in questa stagione. Non accadeva da 16 anni, quando in panchina sedeva José Mourinho: quel giorno Cristian Chivu era in campo, oggi si gode un traguardo straordinario da allenatore. Al suo primo anno in nerazzurro ha vinto Scudetto e coppa superando tutte le migliori aspettative. Il 2-0 contro la Lazio, con un dominio assoluto dal primo all'ultimo minuto, regala ai nerazzurri il secondo trofeo nel giro di dieci giorni.

Ai microfoni di Mediaset Chivu è frastornato dalle emozioni. Non immaginava di arrivare così in alto alla prima opportunità in un grande club, eppure è riuscito a scrivere la storia facendo una doppietta che mancava da più di un decennio. Si coccola la Coppa Italia e abbraccia i suoi giocatori che sono riusciti a ripartire dopo una stagione molto difficile.

Chivu festeggia la Coppa Italia con l'Inter

Prima della festa sfrenata l'allenatore nerazzurro commenta con orgoglio il traguardo che ha raggiunto. Il sui è il primo doblete dell'Inter dopo quello centrato con Mourinho, ma Chivu dà tutti i meriti alla sua squadra sfuggendo a un paragone così pesante: "L'Inter ha vinto due trofei quest'anno, ce li siamo meritati. Siamo tutti felici per quello che abbiamo superato in questi anni, per i tifosi e per la società che ci ha sempre supportato".

C'è tempo per pensare al futuro e prima tutta la squadra si gode la meritata festa allo Stadio Olimpico dopo la vittoria della Coppa Italia. Chivu potrebbe aprire un nuovo corso all'Inter, ma al momento non pensa assolutamente a quello che potrebbe accadere e al ciclo vincente che potrebbe nascere nelle prossime stagioni: "Ci godiamo quanto di buono abbiamo fatto quest'anno, abbiamo vinto il campionato e la Coppa Italia. Non è mai scontato e semplice portare a buon fine una stagione insieme vincere due trofei, siamo contenti per questo".