Chi va in Europa League e Conference se la Lazio vince o perde la finale di Coppa Italia: gli scenari

Se la Lazio vincerà la Coppa Italia si qualificherà per l’Europa League. Se invece sarà l’Inter a prevalere, la quinta e la sesta della Serie A giocheranno la competizione, mentre la settima disputerà la Conference.

Stasera si disputa la finale di Coppa Italia, che vedrà protagoniste all'Olimpico la Lazio e l'Inter. Si parte alle ore 21. In palio la coppa nazionale tra due squadre che negli ultimi venticinque anni spesso hanno conquistato il trofeo. Quest'anno la Coppa Italia ha, o meglio potrebbe avere, un impatto notevole sulle qualificazioni alle coppe europee. Perché la Lazio non potrà arrivare tra le prime sette e se vincerà il trofeo impedirà alla settima classificata di giocare in Europa nel 2026-2027.

Sette squadre di Serie A giocheranno le coppe europee 2026-2027

Le regole Uefa sono chiare. All'Italia spettano quattro squadre in Champions League. Due in Europa League e una in Conference League. Dunque sette italiane in Europa. Le prime quattro della Serie A, come noto, vanno dritte in Champions. Mentre in Europa League vanno o meglio andrebbero la quinta classificata e la vincente della Coppa Italia. La sesta va in Conference League. Se la vincitrice della Coppa Italia si classifica tra le prime sei della Serie A, in automatico si qualifica per una competizione tra Champions ed Europa League – la destinazione è in base al piazzamento finale – con la settima classificata che va dritta in Conference League.

Chi gioca le coppe se l'Inter vince la Coppa Italia

Essendo l'Inter Campione d'Italia in finale è chiaro lo scenario numero uno. Se l'Inter fa il double, cioè si aggiudica anche la Coppa Italia dopo lo Scudetto, mette fuori dalle coppe la Lazio e rende lo scenario molto più semplice. Le prime quattro del campionato in Champions, la quinta e la sesta in Europa League e la settima, che in ogni caso sarà l'Atalanta, che a tre turni dalla fine non può né migliorare né peggiorare la propria posizione, ai preliminari di Conference League.

Chi va nelle coppe se la Lazio vince la Coppa Italia

Se invece a sorpresa sarà la Lazio a vincere la Coppa Italia la squadra guidata da Maurizio Sarri si qualificheràe per l'Europa League. Competizione che disputerebbe insieme alla quinta della Serie A. La sesta invece andrebbe in Conference League, che vede la qualificazione alla fase a gironi dopo aver disputato un playoff. In quel caso la settima classificata, l'Atalanta, sarebbe fuori dalle coppe. Dunque, l'Atalanta tiferà Inter per giocare la Conference nella stagione 2026-2027.