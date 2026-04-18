Rivoluzione Real Madrid, lista di otto giocatori in uscita: rischiano anche Vinicius e Bellingham

Dopo la deludente stagione che sta per concludersi, il Real Madrid è deciso a operare una rivoluzione nella rosa, per volere diretto del presidente Florentino Perez.

Una stagione così deludente per il Real Madrid (senza alcun titolo vinto, fatto rarissimo nella storia del club) non resterà senza conseguenze pesanti, considerando anche le abitudini della casa. Il presidente Florentino Perez, che già ha espresso ai suoi calciatori tutta la sua disistima dopo l'eliminazione nei quarti di Champions per mano del Bayern, è pronto a fare una rivoluzione nella rosa che sarà messa a disposizione del prossimo tecnico che si siederà sulla panchina attualmente occupata dal ‘traghettatore' Arbeloa dopo il benservito dato a Xabi Alonso lo scorso gennaio.

La lista dei calciatori che lasceranno il Real Madrid nella prossima estate

Secondo quanto scrive ‘Sport', sarebbe già stata stilata una lista di otto nomi che sicuramente lasceranno il Real. Il primo è un calciatore che aveva già chiesto di partire l'estate scorsa: Eduardo Camavinga. Il 23enne centrocampista francese potrebbe portare nelle casse merengue una cifra importante, superiore ai 50 milioni di euro (fu pagato 31 milioni più bonus al Rennes nel 2021).

La sciagurata espulsione di Camavinga contro il Bayern

Altri giocatori col foglio di via sono Dani Ceballos (29 anni), Fran Garcia (26) e Raul Asencio (23), che peraltro hanno ancora anni di contratto e ai quali non sarà facile far accettare l'addio al Real. A loro si aggiungono David Alaba (33) e Dani Carvajal (34), il cui contratto scade il 30 giugno e che non hanno ricevuto un'offerta di rinnovo dal club. Poi ci sono i casi di Franco Mastantuono (18), che andrà in prestito per maturare con più minuti in un'altra squadra, e di Gonzalo Garcia (22), ugualmente destinato al prestito o a una cessione con opzione di recompra, alla Nico Paz col Como.

Rischia di partire anche uno dei big: Vinicius o Camavinga

A differenza di Camavinga, tutti questi altri addii non porteranno grossi denari nelle casse del Real. L'incasso che potrebbe ingrossare parecchio il budget per gli acquisti è da cercare altrove. Con Rodrygo fuori per infortunio per molti mesi e Kylian Mbappé investito del ruolo di giocatore simbolo del Real dopo il corteggiamento di anni, la decisione di Florentino su quale stella potrebbe essere sacrificata si restringe a soli due nomi, Vinicius (25) o a Jude Bellingham (22).

Vinicius è sospeso tra rinnovo del contratto e clamorosa cessione

Il rendimento di entrambi è in netto calo rispetto ai fasti della gestione Ancelotti, e tutti e due sono spesso nel mirino per cose non tecniche: i comportamenti in campo per Vinicius, spesso provocatore di avversari e tifosi, e la privata vita poco consona alle esigenze di uno sportivo per Bellingham. La cessione di uno dei due, con mega incasso conseguente, potrebbe essere la bomba di mercato dell'estate madrilena.