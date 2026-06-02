Denzel Dumfries lascia l’Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l’esterno olandese

Denzel Dumfries è a un passo dal Real Madrid: accordo chiuso con l’esterno olandese e clausola da 20 milioni pronta a essere attivata. L’Inter perde uno dei protagonisti degli ultimi cinque anni, mentre Florentino Perez piazza un colpo anche in chiave elettorale.

Denzel Dumfries è pronto a lasciare l’Inter dopo cinque stagioni. Il Real Madrid ha accelerato per l’esterno olandese e ha scelto la via più semplice: pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore. Una cifra molto bassa rispetto al rendimento avuto dal laterale nerazzurro negli ultimi anni e soprattutto rispetto ai prezzi del mercato internazionale per un profilo con la sua esperienza.

L’operazione, anticipata da Fabrizio Romano e ormai impostata nei dettagli, non prevede una vera trattativa con l’Inter. Il club meneghino può solo prendere atto della volontà della società Merengue di versare l’importo previsto dalla clausola. Il 30enne olandese, che aveva rinnovato il contratto con i nerazzurri, si era garantito così una porta d’uscita precisa: una clausola accessibile per i top club europei e valida in una finestra determinata.

Per l’Inter è un addio pesante. Dumfries era arrivato a Milano nell’estate del 2021, subito dopo la cessione di Hakimi al PSG, con il compito non semplice di raccogliere un’eredità molto ingombrante. Dopo un primo periodo di adattamento, l’ex PSV è diventato un punto fermo della fascia destra: corsa, fisicità, inserimenti sul secondo palo e gol pesanti nelle partite decisive. In cinque anni ha attraversato tutto il ciclo recente dell’Inter, dagli scudetti alle finali europee.

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Il Real Madrid di Perez cambia fascia destra

Il Real Madrid ha scelto Dumfries perché cercava un laterale già pronto, fisico, internazionale e acquistabile senza aste. La clausola da 20 milioni ha reso l’operazione estremamente conveniente per Florentino Perez, che sta impostando una campagna acquisti aggressiva anche in vista delle elezioni presidenziali del club.

Il presidente uscente vuole presentarsi ai soci con un Real rinnovato, competitivo e costruito per tornare subito dominante dopo una stagione complicata. Il 30enne di Rotterdam non è il classico colpo galattico, ma è un acquisto molto funzionale: conosce la Champions, ha esperienza ad altissimo livello e può dare subito profondità e potenza sulla corsia destra per anni di proprietà di quel Daniel Carvajal che il 30 giugno lascerà i Blancos.

Per l’Inter ora si apre il problema della sostituzione (non a caso in questi giorni si sta spingendo con l'Atalanta per Marco Palestra). La partenza dell’olandese porta liquidità, ma lascia un vuoto tecnico evidente in una zona di campo fondamentale per il sistema nerazzurro. La cessione non sorprende per le dinamiche contrattuali, ma fa rumore per il prezzo: 20 milioni per Dumfries sono una mini-clausola che il Real Madrid non si è lasciato sfuggire.