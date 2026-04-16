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Florentino Perez una furia dopo l’eliminazione in Champions: “Squadra non all’altezza del Real Madrid”

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe rimproverato tutti i giocatori dopo l’eliminazione umiliante subita contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League: “Inaccettabile, una vera delusione per tutti”
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A cura di Alessio Pediglieri
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Vedere il Real Madrid uscire ai quarti di finale di Champions League non è accettabile. Né per i tifosi né per il suo presidente, né per la storia e la gloria di un club che quelle coppe ne ha alzate più di tutti, ben 15. Questo è stato il contenuto centrale del discorso che Florentino Perez ha rivolto ai suoi giocatori all'indomani dell'umiliante sconfitta subita ad opera del Bayern Monaco che è volato in semifinale. Parole dure e che prevedono una rivoluzione, nemmeno tanto silenziosa, in vista del mercato estivo: "Apprezzo i vostri sforzi, ma questa stagione è stata una vera delusione per tutti".

L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, attraverso la ricostruzione del quotidiano Sport che avrebbe rivelato le parole del numero uno dei Blancos a poche ore dal disastro europeo che ha visto ancora una volta il Real Madrid abbandonare il torneo ai quarti di finale. L'anno scorso fu ad opera dell'Arsenal, in questa edizione è stato il Bayern Monaco ad esultare con i Blancos che non si giocano una finale dal 2024, quando batté il Borussia Dortmund alzando al cielo il 15° trofeo. Troppo poco per la tradizione madridista, tanto da spingere il presidente Florentino Perez a tuonare verso i propri giocatori.

Il discorso durissimo di Florentino Perez: "Due stagioni senza titoli sono intollerabili"

"Sapete quanto sia impegnativo essere un giocatore del Real Madrid. Una stagione senza titoli è un fallimento perché siamo il Real Madrid, ma due stagioni senza titoli sono intollerabili", avrebbe sostenuto Florentino Perez alla squadra riferendosi all'attuale momento che sta attraversando la squadra da quando è orfana di Carlo Ancelotti: nella stagione 2024-2025, il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea e la Supercoppa Intercontinentale, poi il nulla. "Oltre ad essere un privilegio, indossare questa maglia è anche una responsabilità" avrebbe continuato Florentino Perez.

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Florentino Perez getta la spugna: "Chiudete almeno con dignità la stagione"

Poi, la parte più dura e cruda della reprimenda che potrebbe anticipare anche scelte dure in vista del prossimo mercato: "Molti di voi non si sono dimostrati all'altezza di tali responsabilità e non hanno soddisfatto le aspettative della società. Vi chiedo almeno di concludere l'attuale stagione con un po' di dignità", ritenendo oramai sfumata anche la Liga dove il Real è a -9 dal Barcellona a 7 giornate dalla conclusione.

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