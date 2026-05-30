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Albo d’oro Champions League, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più

La Champions League è la competizione continentale per club più ambita e ricca. Nell’albo d’oro è Il Real Madrid la squadra che l’ha vinta più volte (15).
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A cura di Maurizio De Santis
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Per i francesi era la seconda finale consecutiva, dopo quella vinta nella scorsa edizione contro l'Inter. I Gunners l'hanno giocata 20 anni dopo l'ultima volta (e persa nel 2006).

La UEFA Champions League (che fino alla stagione 1991-92 si chiamava Coppa dei Campioni) è la competizione per club più prestigiosa e ricca al mondo. È stata istituita nel 1955 dalla UEFA e ha visto la partecipazione dei campioni nazionali europei (dal 1997 anche delle migliori classificate dei campionati più forti). Dal 1955-1956 al 2024-25 si sono disputate 70 edizioni. Il trofeo è stato vinto da 24 club diversi, ma solo pochi hanno dominato storicamente (il Real Madrid è la più titolata). Quanto al format, adesso si disputa con la formula "campionato" con fase una fase a girone unico che dà poi adito a playoff e al percorso a eliminazione diretta.

Chi va vinto più volte la Champions League

Il Real Madrid è la squadra più titolata nella storia della competizione, con 15 vittorie. Il Milan è l'unica italiana che nella speciale classifica dei trofei messi in bacheca è seconda: ne ha conquistati ben 7, più dell'Inter (3) e della Juventus (2). A chiudere il podio ci sono il Bayern Monaco e il Liverpool, con 6 Coppe.

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Il calcio italiano ha scritto pagine leggendarie nella storia della Coppa dei Campioni-Champions League. Dodici titoli complessivi, l'ultimo risale al 22 maggio 2010 a Madrid, quando José Mourinho conquistò la Coppa nell'anno del triplete, il vuoto è diventato abisso. Quindici anni senza una finale vinta.

L'albo d'oro della Champions: tutti i vincitori

Ecco l'elenco delle squadre vincitrici. incluso il periodo Coppa dei Campioni:

  • 1955-56: Real Madrid
  • 1956-57: Real Madrid
  • 1957-58: Real Madrid
  • 1958-59: Real Madrid
  • 1959-60: Real Madrid
  • 1960-61: Benfica
  • 1961-62: Benfica
  • 1962-63: Milan
  • 1963-64: Inter
  • 1964-65: Inter
  • 1965-66: Real Madrid
  • 1966-67: Celtic
  • 1967-68: Manchester United
  • 1968-69: Milan
  • 1969-70: Feyenoord
  • 1970-71: Ajax
  • 1971-72: Ajax
  • 1972-73: Ajax
  • 1973-74: Bayern Monaco
  • 1974-75: Bayern Monaco
  • 1975-76: Bayern Monaco
  • 1976-77: Liverpool
  • 1977-78: Liverpool
  • 1978-79: Nottingham Forest
  • 1979-80: Nottingham Forest
  • 1980-81: Liverpool
  • 1981-82: Aston Villa
  • 1982-83: Amburgo
  • 1983-84: Liverpool
  • 1984-85: Juventus
  • 1985-86: Steaua Bucarest
  • 1986-87: Porto
  • 1987-88: PSV Eindhoven
  • 1988-89: Milan
  • 1989-90: Milan
  • 1990-91: Stella Rossa
  • 1991-92: Barcellona
  • 1992-93: Olympique Marsiglia
  • 1993-94: Milan1994-95: Ajax
  • 1995-96: Juventus
  • 1996-97: Borussia Dortmund
  • 1997-98: Real Madrid
  • 1998-99: Manchester United
  • 1999-00: Real Madrid
  • 2000-01: Bayern Monaco
  • 2001-02: Real Madrid
  • 2002-03: Milan
  • 2003-04: Porto
  • 2004-05: Liverpool
  • 2005-06: Barcellona
  • 2006-07: Milan
  • 2007-08: Manchester United
  • 2008-09: Barcellona
  • 2009-10: Inter
  • 2010-11: Barcellona
  • 2011-12: Chelsea
  • 2012-13: Bayern Monaco
  • 2013-14: Real Madrid
  • 2014-15: Barcellona
  • 2015-16: Real Madrid
  • 2016-17: Real Madrid
  • 2017-18: Real Madrid
  • 2018-19: Liverpool
  • 2019-20: Bayern Monaco
  • 2020-21: Chelsea
  • 2021-22: Real Madrid
  • 2022-23: Manchester City
  • 2023-24: Real Madrid
  • 2024-25: Paris Saint-Germain
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