Albo d’oro Champions League, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più

La Champions League è la competizione continentale per club più ambita e ricca. Nell’albo d’oro è Il Real Madrid la squadra che l’ha vinta più volte (15).

Per i francesi era la seconda finale consecutiva, dopo quella vinta nella scorsa edizione contro l'Inter. I Gunners l'hanno giocata 20 anni dopo l'ultima volta (e persa nel 2006).

La UEFA Champions League (che fino alla stagione 1991-92 si chiamava Coppa dei Campioni) è la competizione per club più prestigiosa e ricca al mondo. È stata istituita nel 1955 dalla UEFA e ha visto la partecipazione dei campioni nazionali europei (dal 1997 anche delle migliori classificate dei campionati più forti). Dal 1955-1956 al 2024-25 si sono disputate 70 edizioni. Il trofeo è stato vinto da 24 club diversi, ma solo pochi hanno dominato storicamente (il Real Madrid è la più titolata). Quanto al format, adesso si disputa con la formula "campionato" con fase una fase a girone unico che dà poi adito a playoff e al percorso a eliminazione diretta.

Chi va vinto più volte la Champions League

Il Real Madrid è la squadra più titolata nella storia della competizione, con 15 vittorie. Il Milan è l'unica italiana che nella speciale classifica dei trofei messi in bacheca è seconda: ne ha conquistati ben 7, più dell'Inter (3) e della Juventus (2). A chiudere il podio ci sono il Bayern Monaco e il Liverpool, con 6 Coppe.

Il calcio italiano ha scritto pagine leggendarie nella storia della Coppa dei Campioni-Champions League. Dodici titoli complessivi, l'ultimo risale al 22 maggio 2010 a Madrid, quando José Mourinho conquistò la Coppa nell'anno del triplete, il vuoto è diventato abisso. Quindici anni senza una finale vinta.

L'albo d'oro della Champions: tutti i vincitori

Ecco l'elenco delle squadre vincitrici. incluso il periodo Coppa dei Campioni: