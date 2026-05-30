Albo d’oro Champions League, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più
Per i francesi era la seconda finale consecutiva, dopo quella vinta nella scorsa edizione contro l'Inter. I Gunners l'hanno giocata 20 anni dopo l'ultima volta (e persa nel 2006).
La UEFA Champions League (che fino alla stagione 1991-92 si chiamava Coppa dei Campioni) è la competizione per club più prestigiosa e ricca al mondo. È stata istituita nel 1955 dalla UEFA e ha visto la partecipazione dei campioni nazionali europei (dal 1997 anche delle migliori classificate dei campionati più forti). Dal 1955-1956 al 2024-25 si sono disputate 70 edizioni. Il trofeo è stato vinto da 24 club diversi, ma solo pochi hanno dominato storicamente (il Real Madrid è la più titolata). Quanto al format, adesso si disputa con la formula "campionato" con fase una fase a girone unico che dà poi adito a playoff e al percorso a eliminazione diretta.
Chi va vinto più volte la Champions League
Il Real Madrid è la squadra più titolata nella storia della competizione, con 15 vittorie. Il Milan è l'unica italiana che nella speciale classifica dei trofei messi in bacheca è seconda: ne ha conquistati ben 7, più dell'Inter (3) e della Juventus (2). A chiudere il podio ci sono il Bayern Monaco e il Liverpool, con 6 Coppe.
Il calcio italiano ha scritto pagine leggendarie nella storia della Coppa dei Campioni-Champions League. Dodici titoli complessivi, l'ultimo risale al 22 maggio 2010 a Madrid, quando José Mourinho conquistò la Coppa nell'anno del triplete, il vuoto è diventato abisso. Quindici anni senza una finale vinta.
L'albo d'oro della Champions: tutti i vincitori
Ecco l'elenco delle squadre vincitrici. incluso il periodo Coppa dei Campioni:
- 1955-56: Real Madrid
- 1956-57: Real Madrid
- 1957-58: Real Madrid
- 1958-59: Real Madrid
- 1959-60: Real Madrid
- 1960-61: Benfica
- 1961-62: Benfica
- 1962-63: Milan
- 1963-64: Inter
- 1964-65: Inter
- 1965-66: Real Madrid
- 1966-67: Celtic
- 1967-68: Manchester United
- 1968-69: Milan
- 1969-70: Feyenoord
- 1970-71: Ajax
- 1971-72: Ajax
- 1972-73: Ajax
- 1973-74: Bayern Monaco
- 1974-75: Bayern Monaco
- 1975-76: Bayern Monaco
- 1976-77: Liverpool
- 1977-78: Liverpool
- 1978-79: Nottingham Forest
- 1979-80: Nottingham Forest
- 1980-81: Liverpool
- 1981-82: Aston Villa
- 1982-83: Amburgo
- 1983-84: Liverpool
- 1984-85: Juventus
- 1985-86: Steaua Bucarest
- 1986-87: Porto
- 1987-88: PSV Eindhoven
- 1988-89: Milan
- 1989-90: Milan
- 1990-91: Stella Rossa
- 1991-92: Barcellona
- 1992-93: Olympique Marsiglia
- 1993-94: Milan1994-95: Ajax
- 1995-96: Juventus
- 1996-97: Borussia Dortmund
- 1997-98: Real Madrid
- 1998-99: Manchester United
- 1999-00: Real Madrid
- 2000-01: Bayern Monaco
- 2001-02: Real Madrid
- 2002-03: Milan
- 2003-04: Porto
- 2004-05: Liverpool
- 2005-06: Barcellona
- 2006-07: Milan
- 2007-08: Manchester United
- 2008-09: Barcellona
- 2009-10: Inter
- 2010-11: Barcellona
- 2011-12: Chelsea
- 2012-13: Bayern Monaco
- 2013-14: Real Madrid
- 2014-15: Barcellona
- 2015-16: Real Madrid
- 2016-17: Real Madrid
- 2017-18: Real Madrid
- 2018-19: Liverpool
- 2019-20: Bayern Monaco
- 2020-21: Chelsea
- 2021-22: Real Madrid
- 2022-23: Manchester City
- 2023-24: Real Madrid
- 2024-25: Paris Saint-Germain