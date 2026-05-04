Calcio
video suggerito
video suggerito

Roger Ibanez dalla Roma alle Champions League vinte con l’Al-Ahli e ora sogna i Mondiali col Brasile

Il difensore brasiliano, che in Serie A con alterne fortune ha militato con la Roma, gioca in Arabia Saudita. Roger Ibanez con l’Al-Ahli ha vinto due volte la Champions League asiatica.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Roger Ibanez è un nome noto per gli appassionati di calcio e in particolare per quelli di Serie A, soprattutto per i tifosi della Roma. Il difensore brasiliano per tre stagioni e mezza ha vestito la maglia giallorossa, con la quale ha vinto un trofeo e disputato due finali europee. Ibanez andò via nell'estate 2023, attratto da una mega offerta saudita. Con l'Al-Ahli si è tolto grandi soddisfazioni vincendo per due volte la Champions League asiatica. E sullo sfondo ci sono i Mondiali 2026.

Dall'Atalanta alla Roma

In Italia lo portò l'Atalanta, ma con i nerazzurri fece giusto l'esordio. Un anno dopo passò alla Roma. Ibanez con i giallorossi ha alternato prestazioni splendide a partite da dimenticare, con errori piuttosto sciocchi, come in un derby perso con la Lazio. Il bilancio era stato ovviamente più che positivo con 149 partite e 9 gol, e soprattutto con il successo da protagonista in Conference League oltre alla finale di Europa League persa ai calci di rigore, con un mare di polemiche a corredo con il Siviglia.

Roger Ibanez con José Mourinho dopo la finale Siviglia–Roma di Europa League.
Roger Ibanez con José Mourinho dopo la finale Siviglia–Roma di Europa League.

Due Champions League vinte con l'Al-Ahli

Poi la cessione per quasi 30 milioni di euro all'Al-Ahli, non una delle squadre più rinomate, ma una di quelle con un'idea di progettazione canonica. Acquisti mirati, un allenatore, giovane, tedesco, cresciuto alla scuola della Red Bull che è riuscito in un'impresa titanica e cioè vincere per due volte consecutive la Champions League asiatica. Titolo conquistato nel 2025 e nel 2026. Nessuno negli ultimi vent'anni era riuscito a fare la doppietta.

Leggi anche
Mahrez ha speso quasi mezzo milione di euro per regalare Rolex a tutto l'Al-Ahli campione in Champions

Le stelle dell'Al-Ahli di Jaissle

Ibanez è uno dei punti fermi della squadra di Jaissle, che potrebbe presto sbarcare in Europa. Una squadra l'Al-Ahli che può vantare giocatori di livello come il portiere Mendy, che vinse la Champions League con il Chelsea, ma anche l'algerino Mahrez, ex di Leicester e Manchester City, oltre a Millot, l'ex Juve Demiral, l'inglese Toney e il brasiliano Galeno.

Il sogno: i Mondiali con il Brasile

Roger Ibanez ora sogna totalmente in grande. Perché Carlo Ancelotti lo ha convocato per le due amichevoli di marzo del Brasile e visto anche l'infortunio di Eder Militao la possibilità di rientrare tra i 26 eletti per i Mondiali 2026 c'è. A bordo di quell'aereo Ibanez vuole salirci.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Roma-Fiorentina, in palio all'Olimpico punti per la scalata Champions e per la salvezza
Milan, Juve, Como e Roma: la volata per il 4° posto Champions si decide negli scontri diretti
Cosa è successo durante Juve-Verona per portare Sogliano a dire "filmate le panchine e vedrete"
Spalletti e la Juve che non batte il Verona retrocesso: "Siamo una squadra di ragazzi sensibili"
Allegri e la qualificazione del Milan a rischio: "Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro così"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views