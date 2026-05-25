In quale fascia saranno le squadre italiane in Champions: Inter unica in prima, il Como in quarta

Le quattro squadre italiane qualificate in Champions League conoscono già le fasce per il sorteggio: Inter, Napoli, Roma e Como saranno tutte in slot diversi.

Inter, Napoli, Roma e Como sono le quattro italiane qualificate per la prossima Champions League e hanno già la certezza della fascia in cui capiteranno al momento del sorteggio del percorso. Nella lista di tutte le partecipanti mancano solo 7 squadre che verranno decise attraverso ai playoff, ma quelle provenienti dalla Serie A hanno già il loro slot assicurato che non dovrebbe cambiare. Con l'introduzione del nuovo format nel 2024/25 non c'è più la fase a gironi, sostituita da quella con girone unico dove ognuna delle qualificate ha il suo percorso con otto avversarie diverse prima di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Le fasce delle italiane in Champions

La Serie A ha emesso il suo ultimo verdetto mandando Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League nel corso dell'ultima serata che ha riservato grandi sorprese. Al momento dei sorteggi ogni club conoscerà il suo percorso all'interno della fase campionato e le fasce sono pressoché decise, con una divisione abbastanza netta: i nerazzurri sono gli unici in prima fascia, i giallorossi andranno in seconda, i partenopei in terza e la squadra di Fabregas, qualificata per la prima volta alle coppe europee, finirà in quarta fascia.

Ognuna di loro affronterà otto avversarie, due per ogni fascia, e i punti ottenuti durante la prima fase verranno conteggiati all'interno della classifica generale che determinerà le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quelle che invece dovranno attraversare gli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta. Mancano ancora sette squadre che arriveranno dai playoff che finiranno ad agosto, poi nel giorno del sorteggio le italiane conosceranno il proprio destino. Ma gli slot sono praticamente assegnati e, a differenza degli anni passati, le quattro provenienti dalla Serie A si troveranno tutte in fasce diverse.